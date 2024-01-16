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    Anlık Bildirim

    Redmi Watch 4 global pazarda piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

    Redmi Watch 4 geçtiğimiz yılın sonlarında Çin'de piyasaya sürülmüştü. Akıllı saat aradan geçen bir buçuk ayın ardından uluslararası pazarlara sunuldu.          

    Redmi Watch 4 global pazara geldi: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Redmi Watch 4 hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Kasım ayının sonunda Çin'de çıkış yapmıştı. Xiaomi bugün itibarıyla akıllı saati global pazarda piyasaya sürdü. Cihaz 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık sağlayan alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip.

    Redmi Watch 4 global pazara geldi: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Redmi Watch 4'te 60 Hz yenileme hızı, 600 nit maksimum parlaklık ve ortam ışığı sensörü içeren 1.97 inç boyutunda dikdörtgen bir AMOLED ekran bulunuyor. Akıllı saatte 200'den fazla saat yüzü ve Hep Açık Ekran desteği de mevcut.

    Redmi Watch 4 global pazara geldi: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Fiyatı da belli oldu

    Cihaz kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini izlemek için 4 kanallı PPG sensörü ile donatılmış durumda. Buna ek olarak ivmeölçer, jiroskop ve GPS fonksiyonları da var. 150'den fazla spor modu, uyku izleme ve stres takibini de ekleyelim.

    Redmi Watch 4 global pazara geldi: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Redmi Watch 4, Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasına da olanak tanıyor. Akıllı saat normal kullanımda 20 gün dayanan 470mAh bataryaya sahip. Gümüş Grisi ve Obsidyen Siyahı olmak üzere iki renkte sunuluyor. Redmi Watch 4'ün fiyatı yaklaşık 107 dolar.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 12 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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