Redmi Watch 4 global pazarda piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

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Redmi Watch 4 hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Kasım ayının sonunda Çin'de çıkış yapmıştı. Xiaomi bugün itibarıyla akıllı saati global pazarda piyasaya sürdü. Cihaz 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık sağlayan alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip.

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Redmi Watch 4'te 60 Hz yenileme hızı, 600 nit maksimum parlaklık ve ortam ışığı sensörü içeren 1.97 inç boyutunda dikdörtgen bir AMOLED ekran bulunuyor. Akıllı saatte 200'den fazla saat yüzü ve Hep Açık Ekran desteği de mevcut.

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Fiyatı da belli oldu

Cihaz kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini izlemek için 4 kanallı PPG sensörü ile donatılmış durumda. Buna ek olarak ivmeölçer, jiroskop ve GPS fonksiyonları da var. 150'den fazla spor modu, uyku izleme ve stres takibini de ekleyelim.

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Redmi Watch 4, Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasına da olanak tanıyor. Akıllı saat normal kullanımda 20 gün dayanan 470mAh bataryaya sahip. Gümüş Grisi ve Obsidyen Siyahı olmak üzere iki renkte sunuluyor. Redmi Watch 4'ün fiyatı yaklaşık 107 dolar.

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Redmi Watch 4 global pazara geldi: İşte özellikleri ve fiyatı