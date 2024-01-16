Redmi Watch 4 global pazarda piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi Watch 4 hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Kasım ayının sonunda Çin'de çıkış yapmıştı. Xiaomi bugün itibarıyla akıllı saati global pazarda piyasaya sürdü. Cihaz 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık sağlayan alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip.
Redmi Watch 4'te 60 Hz yenileme hızı, 600 nit maksimum parlaklık ve ortam ışığı sensörü içeren 1.97 inç boyutunda dikdörtgen bir AMOLED ekran bulunuyor. Akıllı saatte 200'den fazla saat yüzü ve Hep Açık Ekran desteği de mevcut.
Fiyatı da belli oldu
Cihaz kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini izlemek için 4 kanallı PPG sensörü ile donatılmış durumda. Buna ek olarak ivmeölçer, jiroskop ve GPS fonksiyonları da var. 150'den fazla spor modu, uyku izleme ve stres takibini de ekleyelim.
Redmi Watch 4, Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasına da olanak tanıyor. Akıllı saat normal kullanımda 20 gün dayanan 470mAh bataryaya sahip. Gümüş Grisi ve Obsidyen Siyahı olmak üzere iki renkte sunuluyor. Redmi Watch 4'ün fiyatı yaklaşık 107 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.