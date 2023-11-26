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    Xiaomi, Redmi Watch 4'ün özelliklerini açıkladı

    Xiaomi önümüzdeki hafta yeni Redmi ürünlerini sahneye çıkaracak. Şirket, heyecanı artırmak için lansmanda tanıtılacak ürünlerden biri olan Redmi Watch 4'ün temel özelliklerini açıkladı.
    Xiaomi, Redmi Watch 4'ün özelliklerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 29 Kasım'da duyuracağı yeni Redmi ürünleri için heyecanı artırmaya devam ediyor. Çinli şirket söz konusu tarihte Redmi Watch 4'ü de tanıtacak. Amiral gemisi Redmi K70 serisi akıllı telefonlarla birlikte resmiyet kazanacak akıllı saatin temel özellikleri açıklandı.

    Redmi Watch 4 metal gövdeye sahip ilk Redmi akıllı saat olarak karşımıza çıkacak. Cihazda paslanmaz çelik döner kurma kolu göreceğiz. Şirket yeni modelin 1.97 inç LTPS AMOLED ekranla donatıldığını açıkladı. LTPS teknolojisi düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrü gibi avantajlar sağlayacak.

    Xiaomi, Redmi Watch 4'ün özelliklerini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Dört farklı türde kayış seçeneği

    Akıllı saatte kullanılan ekranın 600 nit maksimum parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı sunacağını belirtelim. Ayrıca 200'den fazla farklı saat yüzü içereceği belirtiliyor. Şirket ayrıca saatin metal, deri, kumaş ve TPU olmak üzere dört tip kayış seçeneği ile geleceğini de doğruladı.

    Xiaomi, Redmi Watch 4'ün özelliklerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi henüz saatin fiyat etiketiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Redmi Watch 4 ile birlikte şirket Redmi Book 14/16 2024 dizüstü bilgisayar modelleri ve Redmi Buds 5 Pro kulaklığını da tanıtacak. Ancak başta da belirttiğimiz gibi lansmanın yıldızı Redmi K70 serisi olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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