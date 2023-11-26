Xiaomi, Redmi Watch 4'ün özelliklerini açıkladı

Redmi Watch 4 metal gövdeye sahip ilk Redmi akıllı saat olarak karşımıza çıkacak. Cihazda paslanmaz çelik döner kurma kolu göreceğiz. Şirket yeni modelin 1.97 inç LTPS AMOLED ekranla donatıldığını açıkladı. LTPS teknolojisi düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrü gibi avantajlar sağlayacak.
Dört farklı türde kayış seçeneği
Akıllı saatte kullanılan ekranın 600 nit maksimum parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı sunacağını belirtelim. Ayrıca 200'den fazla farklı saat yüzü içereceği belirtiliyor. Şirket ayrıca saatin metal, deri, kumaş ve TPU olmak üzere dört tip kayış seçeneği ile geleceğini de doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.