Xiaomi, Redmi Watch 4'ün özelliklerini açıkladı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 29 Kasım'da duyuracağı yeni Redmi ürünleri için heyecanı artırmaya devam ediyor. Çinli şirket söz konusu tarihte Redmi Watch 4'ü de tanıtacak. Amiral gemisi Redmi K70 serisi akıllı telefonlarla birlikte resmiyet kazanacak akıllı saatin temel özellikleri açıklandı.

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Redmi Watch 4 metal gövdeye sahip ilk Redmi akıllı saat olarak karşımıza çıkacak. Cihazda paslanmaz çelik döner kurma kolu göreceğiz. Şirket yeni modelin 1.97 inç LTPS AMOLED ekranla donatıldığını açıkladı. LTPS teknolojisi düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrü gibi avantajlar sağlayacak.

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Dört farklı türde kayış seçeneği

Akıllı saatte kullanılan ekranın 600 nit maksimum parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı sunacağını belirtelim. Ayrıca 200'den fazla farklı saat yüzü içereceği belirtiliyor. Şirket ayrıca saatin metal, deri, kumaş ve TPU olmak üzere dört tip kayış seçeneği ile geleceğini de doğruladı.

Tam Boyutta Gör Xiaomi henüz saatin fiyat etiketiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Redmi Watch 4 ile birlikte şirket Redmi Book 14/16 2024 dizüstü bilgisayar modelleri ve Redmi Buds 5 Pro kulaklığını da tanıtacak. Ancak başta da belirttiğimiz gibi lansmanın yıldızı Redmi K70 serisi olacak.

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