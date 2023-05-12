Reeder halka arz oluyor

Tam Boyutta Gör Yerli akıllı telefon, tablet ve akıllı saat firması Reeder, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğunu duyurdu. Elde edilen fonun nerelerde kullanılacağı açıklandı.

SPK’ya yapılan başvuruya göre sermaye artırımı yoluyla 158 milyon lot ve mevcut ortaklara ait 39 milyon lot olmak üzer toplam 197 milyon lot satışa sunulacak. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,5 olacak. Bireysele eşit dağıtım yoluyla halka arz olacak Reeder Teknoloji’nin arz tarihi ve BIST kodu henüz açıklanmadı.

Katlanabilir telefon çıkarmayan tek büyük üretici kaldı: Apple 4 sa. önce eklendi

Halka arzdan elde edilen gelir nerede kullanılacak?

Reeder Teknoloji, halka arz yoluyla sermayesini 780 milyon liradan 938 milyon liraya çıkaracak. Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 10’u cep telefonları için LCD paneli üretim tesisi yatırımında kullanılacak. Tesisin 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanarak üretime başlanması hedefleniyor.

yatırımında kullanılacak. Tesisin 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanarak üretime başlanması hedefleniyor. Elde edilen gelirin yüzde 20’si ise fotovoltaik (PV) güneş paneli üretim tesisi yatırımında kullanılacak. Reeder, 21 Mart 2024 tarihine kadar 144 hücreli 550 Wp ve 450 Wp kapasitede güneş paneli üretimine başlamayı hedefliyor.

yatırımında kullanılacak. Reeder, 21 Mart 2024 tarihine kadar 144 hücreli 550 Wp ve 450 Wp kapasitede güneş paneli üretimine başlamayı hedefliyor. Halka arz gelirlerinin yüzde 25’i ise üretim kapasitesinin artırılması , yeni üretim hatlarının kurulması, verimliliğin artırılması ve mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kullanılacak.

, yeni üretim hatlarının kurulması, verimliliğin artırılması ve mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kullanılacak. Reeder, halka arz gelirinin yüzde 5’lik bölümünü Ar- Ge ve Ür-Ge çalışmalarında kullanmayı planlıyor. Elde edilecek gelirin yüzde 5’lik bölümüyle dijital oyunlar, uygulamalar ve yazılımlar geliştiren girişimlere yatırım yapılması ve büyüme fırsatlarının takip edilmesi amacıyla kullanacak.

çalışmalarında kullanmayı planlıyor. Elde edilecek gelirin yüzde 5’lik bölümüyle dijital oyunlar, uygulamalar ve yazılımlar geliştiren girişimlere ve büyüme fırsatlarının takip edilmesi amacıyla kullanacak. Gelirin yüzde 35’likbölümü ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve kısa vadeli finansal borçluluğun azaltılması amacıyla kullanılacak.

2010 yılında kurulan yerli akıllı telefon üreticisi Reeder Teknoloji 2020 yılında 48,8 milyon TL brüt kar, 2021 yılında, 112,9 milyon TL brüt kar ve 2022 yılında 480,1 milyon TL brüt kar açıklamıştı. Aktif büyüklüğünü 2022 yılında, 2021’e kıyasla yaklaşık 7,5 kat artırdı. Toplam hasılatını aynı dönemde iki kattan fazla artırdı. Reeder Teknoloji’nin toplam satışlarının yüzde 98,13'ünü akıllı telefon satışları oluşturuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Reeder halka arz oluyor:Elde edilen gelir nerelerde kullanılacak?