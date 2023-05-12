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    Reeder halka arz oluyor

    Yerli akıllı telefon ve tablet bilgisayar markası Reeder Teknoloji, halka arz olmak için SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı. Reeder, halka arzdan elde edeceği geliri nerelerde kullanacak?
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    Reeder halka arz oluyor:Elde edilen gelir nerelerde kullanılacak? Tam Boyutta Gör
    Yerli akıllı telefon, tablet ve akıllı saat firması Reeder, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğunu duyurdu. Elde edilen fonun nerelerde kullanılacağı açıklandı.

    SPK’ya yapılan başvuruya göre sermaye artırımı yoluyla 158 milyon lot ve mevcut ortaklara ait 39 milyon lot olmak üzer toplam 197 milyon lot satışa sunulacak. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,5 olacak. Bireysele eşit dağıtım yoluyla halka arz olacak Reeder Teknoloji’nin arz tarihi ve BIST kodu henüz açıklanmadı.

    Halka arzdan elde edilen gelir nerede kullanılacak?

    • Reeder Teknoloji, halka arz yoluyla sermayesini 780 milyon liradan 938 milyon liraya çıkaracak. Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 10’ucep telefonları için LCD paneli üretim tesisi yatırımında kullanılacak. Tesisin 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanarak üretime başlanması hedefleniyor.
    • Elde edilen gelirin yüzde 20’si ise fotovoltaik (PV) güneş paneli üretim tesisi yatırımında kullanılacak. Reeder, 21 Mart 2024 tarihine kadar 144 hücreli 550 Wp ve 450 Wp kapasitede güneş paneli üretimine başlamayı hedefliyor.
    • Halka arz gelirlerinin yüzde 25’i ise üretim kapasitesinin artırılması, yeni üretim hatlarının kurulması, verimliliğin artırılması ve mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kullanılacak.
    • Reeder, halka arz gelirinin yüzde 5’lik bölümünü Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarında kullanmayı planlıyor. Elde edilecek gelirin yüzde 5’lik bölümüyle dijital oyunlar, uygulamalar ve yazılımlar geliştiren girişimlere yatırım yapılması ve büyüme fırsatlarının takip edilmesi amacıyla kullanacak.
    • Gelirin yüzde 35’likbölümü ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve kısa vadeli finansal borçluluğun azaltılması amacıyla kullanılacak.

    2010 yılında kurulan yerli akıllı telefon üreticisi Reeder Teknoloji 2020 yılında 48,8 milyon TL brüt kar, 2021 yılında, 112,9 milyon TL brüt kar ve 2022 yılında 480,1 milyon TL brüt kar açıklamıştı. Aktif büyüklüğünü 2022 yılında, 2021’e kıyasla yaklaşık 7,5 kat artırdı. Toplam hasılatını aynı dönemde iki kattan fazla artırdı. Reeder Teknoloji’nin toplam satışlarının yüzde 98,13'ünü akıllı telefon satışları oluşturuyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 4 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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