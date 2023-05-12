Katlanabilir telefon çıkarmayan tek büyük üretici kaldı: Apple

Şirket yıllar önce katlanabilir iPhone üzerinde çalışmaya başlamış olmasına rağmen şu ana kadar böyle bir cihaz piyasaya sürmeye pek hevesli olmadı. Bu esasında Apple için alışılmadık bir durum değil. Zira 2007'de çıkış yapan ilk iPhone'da da benzer bir yol izlenmişti.
Apple genellikle yerleşik bir kategoride daha iyi bir cihaz sunarak öne çıkmayı tercih ediyor. Bu yaklaşımı, ilk akıllı telefon olmayan ancak bu kategoride devrim yaratan iPhone ile sergilemişti. Ayrıca firma premium akıllı telefon pazarına zaten hakim olduğu için mevcut iPhone serisini yeniden tasarlamak için bir motivasyonu da yok.
Samsung pazar lideri
Omdia analisti Jusy Hong, katlanabilir akıllı telefon segmentinin henüz, geçen yıl 751 doların üzerindeki akıllı telefon pazarının %77'sini elinde tutan iPhone'dan önemli bir pay alacak kadar büyük olmadığını söylüyor. Strategy Analytics araştırma direktörü Neil Mawston'a göre, pazara hazır olmayan bir katlanabilir telefonu çok erken piyasaya sürmek tüm iPhone serisini mahvedebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.