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    Katlanabilir telefon çıkarmayan tek büyük üretici kaldı: Apple

    Google'ın da kısa süre önce Pixel Fold'u piyasaya sürmesinin ardından katlanabilir telefon furyasına katılmayan tek marka olarak Apple kaldı. Şirket bu kategoriye girmeye şimdilik pek hevesli değil.
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    Katlanabilir telefon çıkarmayan tek büyük üretici kaldı: Apple Tam Boyutta Gör
    Google'ın Pixel Fold'u tanıtmasının ardından Apple, portföyünde katlanabilir model bulunmayan tek global akıllı telefon üreticisi haline geldi. Cupertinolu dev önümüzdeki yıllarda milyarlarca dolarlık gelir vaat eden trendden uzak kalmış durumda.

    Şirket yıllar önce katlanabilir iPhone üzerinde çalışmaya başlamış olmasına rağmen şu ana kadar böyle bir cihaz piyasaya sürmeye pek hevesli olmadı. Bu esasında Apple için alışılmadık bir durum değil. Zira 2007'de çıkış yapan ilk iPhone'da da benzer bir yol izlenmişti.

    Apple genellikle yerleşik bir kategoride daha iyi bir cihaz sunarak öne çıkmayı tercih ediyor. Bu yaklaşımı, ilk akıllı telefon olmayan ancak bu kategoride devrim yaratan iPhone ile sergilemişti. Ayrıca firma premium akıllı telefon pazarına zaten hakim olduğu için mevcut iPhone serisini yeniden tasarlamak için bir motivasyonu da yok.

    Katlanabilir telefon çıkarmayan tek büyük üretici kaldı: Apple Tam Boyutta Gör

    Samsung pazar lideri

    Omdia analisti Jusy Hong, katlanabilir akıllı telefon segmentinin henüz, geçen yıl 751 doların üzerindeki akıllı telefon pazarının %77'sini elinde tutan iPhone'dan önemli bir pay alacak kadar büyük olmadığını söylüyor. Strategy Analytics araştırma direktörü Neil Mawston'a göre, pazara hazır olmayan bir katlanabilir telefonu çok erken piyasaya sürmek tüm iPhone serisini mahvedebilir.

    Katlanabilir telefon çıkarmayan tek büyük üretici kaldı: Apple Tam Boyutta Gör
    Şu anda katlanabilir cihazlar yalnızca Android platformunda mevcut ve Samsung Electronics pazarın lideri konumunda. Güney Koreli dev bu kategoride Google'ın yanı sıra Xiaomi, Huawei, Tecno, Vivo, Oppo ve Honor gibi Çinli markalarla rekabet ediyor.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 28 dakika önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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