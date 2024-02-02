Tam Boyutta Gör Yerli cep telefonu üreticisi Reeder yüzde 80’i yerli elektrikli araç üretim planını KAP'a bildirdi. Reeder markasıyla üretilecek aracın tipi ve özellikleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İlk test aracının 30 Ağustos'ta üretim bandından çıkacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada "Yüzde 80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefimize uygun olarak, üretim planlamalarını Samsun'daki üretim tesislerimizde yaptığımız elektrikli araç projemizdeki ilk test aracımızı 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bantlarımızdan çıkartmayı hedefliyoruz" denildi.

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Reeder Teknoloji'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin yenilikçi ve yerli teknolojik ürünleri ülkemiz ekonomisine kazandırma hedefleri kapsamında Ar-Ge departmanımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hızla devam etmektedir.

Bu çalışmalar dahilinde yüzde 80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefimize uygun olarak, üretim planlamalarını Samsun'daki üretim tesislerimizde yaptığımız elektrikli araç projemizdeki ilk test aracımızı 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bantlarımızdan çıkartmayı hedefliyoruz.

Elektrikli araç üretimimize ilişkin gelişmeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir."

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Reeder yerli elektrikli araç üretecek! Tarih verildi