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    Referans tasarımlı AMD Radeon RX 7900 XTX’lerdeki sorunun boyutu belli oldu

    AMD’nin RX 7000 serisi ekran kartları son yıllarda firma tarafından tanıtılan en iyi kartlar olmaya devam ediyor. Ancak firmanın referans RX 7900 XTX modeli soğutma sorunuyla boğuşuyor.
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    Referans AMD Radeon RX 7900 XTX’lerdeki sorunun boyutu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Birkaç haftadır AMD’nin referans tasarımlı RX 7900 XTX ekran kartında yaşadığı sorun gündemde kalmaya devam ediyor. Bazı referans Radeon RX 7900 XTX’lerde ortaya çıkan soğutma sorunu kartın 110 dereceye çıkmasına neden oluyordu. Yeni bilgiler bu sorunun oranını ortaya koyuyor.

    AMD, referans Radeon RX 7900 XTX’lerde ortaya çıkan aşırı ısınma sorununa hızlı bir tepki vermiş ve sorunu yaşayanların kartlarının değiştirileceğini veya para iadesi yapılacağını açıklamıştı. Öte yandan AMD Radeon Graphics Genel Müdürü Scott Herkelman, PCWorld’e verdiği bir demeçte yaşanan problemin çok az sayıda kartta ortaya çıktığını belirtmişti. Ancak bildirilenlere göre RMA (iade) talepleri bu sayının çok üzerinde.

    İade taleplerini inceleyen ve hem üretici ortaklar hem satıcı hem de tüketici verilerine odaklanan Igorslab, RX 7900 XTX’in hata oranının yüzde 9 ila 11 olduğunu ortaya çıkardı. Bu oran AMD’nin ifade ettiğinin çok üstünde. Öte yandan aktarılanlara göre RMA talebinde bulunan kullanıcıların bir kısmı sorunlu bir karta sahip bile değil. Bu da sorunun boyutunun tam olarak anlaşılmasını güçleştiriyor. Ek olarak bazı ülkelerde değişim talepleri reddediliyor. Bunun nedeni olarak ise yeterli stoğun olmayışı olarak gösteriliyor.

    Radeon RX 7900 XTX yaşanan sorun ne?

    Bazı “referans” RX 7900 XTX kartlarının soğutmasının yetersiz olduğu ve buna bağlı olarak ekran kartının sıcaklığının 110 derecelere ulaştığı görülüyor. Bu sorunun merkezinde ise kartın buhar odasında ısıyı dağıtabilecek miktarda yeterli sıvının bulunmaması yatıyor. Sonuç olarak aşırı ısınan kartta performans düşümü, daha fazla güç tüketimi gibi sorunlar yaşanıyor. Genel olarak kartın verimliliğinin yüzde 20 kadar düşebildiği belirtiliyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/amd-radeon-rx-7900-xtx-failure-rates-reportedly-at-11-rmas-piling-up-but-users-not-receiving-cards/ https://www.igorslab.de/en/single-case-or-vapor-gate-samt-failure-of-quality-management-behind-the-rx-7900-xtx-cooler-problem-total-qm-qa-and-qc/
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