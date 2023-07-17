Devlerin rekabeti kızışıyor: Samsung, 3nm sürecinde TSMC’yi geçti!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Samsung Foundry, düşük çip üretim verimi ve termal sorunları nedeniyle birçok müşterisini TSMC'ye kaptırdı. Ancak Güney Koreli firma, müşterilerini TSMC'den geri kazanmak için yaklaşan 3nm çip üretim sürecine güveniyor. Samsung'un 3nm çip üretim veriminin TSMC'ninkini aştığı ve bunun Samsung için nadir bir başarı olduğu bildiriliyor.

Samsung ile TSMC rekabeti kızıştı

Aktarılan bilgilere göre Samsung Foundry'nin 4nm yarı iletken üretim sürecinin verimi yüzde 75 sınırını geçmiş durumda. Aynı üretim sürecinde TSMC’nin verimliliğinin ise yüzde 80 olduğu aktarılıyor. Halihazırda 4nm üretim süreci mevcut nesil mobil SoC'lere, PC işlemcilerine ve daha da önemlisi yapay zekanın altın çağını başlatan GPU'lara güç veriyor.

Bu arada bahsettiğimiz “verim” terimi kafa karışıklığına sebep olmasın. Yarı iletken üretim süreçlerinde verim, yonga plakasının ne kadarının kullanılabilir olduğu anlamına geliyor. Verim ne kadar yüksek olursa, yarı iletken yonga plakası kullanılarak yapılabilecek yonga sayısı da o kadar yüksek olur ve bu da maliyetlerin ve verimliliğin artmasını sağlar.

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Yayınlanan rapora göre Samsung Foundry'nin 3nm çip üretim süreci için mevcut verimliliği de yüzde 60 seviyesine erişmiş durumda. Buna karşılık TSMC’nin 3nm verimliliği ise yüzde 55 düzeyinde. Bu da Samsung'un gelişmiş çip üretim teknolojisinde nihayet TSMC'ye üstünlük sağladığı anlamına geliyor. TSMC, 3nm segmentinde Samsung Foundry'nin gerisinde kaldığından, Samsung'un 4nm ve 5nm süreçleri için TSMC'ye kaybettiği müşterileri geri kazanması mümkün.

Bununla birlikte Nvidia ve Qualcomm'un Samsung Foundry'nin ikinci nesil 3nm (SF3) süreciyle ilgilendiği söyleniyor, çünkü TSMC'nin üretim kapasitesinin çoğu Apple tarafından rezerve edilmiş durumda. Aynı zamanda TSMC’nin 3nm fiyatları da Samsung’tan daha pahalı. Bu da Nvidia, Qualcomm ve diğerlerinin Samsung’a dönüşünü sağlayabilir.

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