Samsung ve TSMC, 3nm sürecinde sıkıntı yaşıyor ve bu ciddi bir sorun

Samsung ve TSMC, 3nm verimiyle boğuşuyor
TSMC'nin ilk olarak Apple'ın iPhone 15 serisine uygulanan 3nm sürecinde üretilen A17 Pro, bildiğiniz gibi bir süredir aşırı ısınma sorununun merkezinde bulunuyor. Apple, ısınma sorununda A17 Pro özelinde bir sıkıntı olmadığını bildirse de şüpheler artıyor. Yarı iletken endüstrisine göre, hem Samsung hem de TSMC'nin 3 nanometre süreç verimleri şu anda yüzde 50'lerde. Bu rakam ilginç, çünkü önceki raporlarda her iki firmanın da daha yüksek verimde olduğu raporlanmıştı.
3nm istenen verime ulaşılamadı
Halihazırda 3nm seri üretim geçmişine sahip olan tek firma TSMC’nin de düşük verim aldığı bildirliyor. iPhone 15 serisinin aşırı ısınma sorunlarıyla boğuşması, TSMC'nin 3nm sürecinin kusurlu olabileceği spekülasyonlarına yol açarken, bazı analistler TSMC'nin sürecin önceki nesillerinde kullanılan FinFET yapısını kullanmasının zayıf ısı kontrolüne yol açmış olabileceğini öne sürüyor.
Bu kadar fazla türevin olması da 3nm’nin en uzun ömürlü nodlardan biri olabileceğine işaret ediyor. Samsung, TSMC ve Intel, 2nm süreçleri hazırlıyor ancak 3nm kıyasla performans ve güç verimliliği iyileştirmesinin kapsamı büyük değil, bu nedenle 3nm tabanlı çiplere olan talebin sanılandan daha uzun sürmesi bekleniyor.
3nm verimini güvence altına alma yarışı, Qualcomm ve Samsung Electronics System LSI’ın önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen mobil yongaları için rekabette son derece belirleyici olacak. Buna ek olarak, Nvidia ve AMD gibi halihazırda TSMC’nin sürecini kullanan fabrikasız şirketler, tedarik hatlarını çeşitlendirmek için bir miktar hacmi Samsung'a kaydırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.