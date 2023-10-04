Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung ve TSMC, 3nm sürecinde sıkıntı yaşıyor ve bu ciddi bir sorun

    Samsung ve TSMC, en gelişmiş süreç olan 3 nanometrede ciddi bir rekabet içerisinde. Ancak Kore basınından gelen haberlere göre her iki firma da ciddi verim sıkıntısı yaşıyor.
    Samsung ve TSMC, 3nm sürecinde sıkıntı yaşıyor: Sorun büyük! Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics ve TSMC, yarı iletken fason üretimindeki en gelişmiş süreç olan 3 nanometre (3nm, metrenin milyarda biri) sürecinde verimi artırmakta zorlanıyor. İki şirketin de halen yüzde 60'ın üzerinde bir verim (toplam üretim içinde iyi ürünlerin yüzdesi) elde etmekte sıkıntı yaşadığı bildiriliyor.

    Samsung ve TSMC, 3nm verimiyle boğuşuyor

    TSMC'nin ilk olarak Apple'ın iPhone 15 serisine uygulanan 3nm sürecinde üretilen A17 Pro, bildiğiniz gibi bir süredir aşırı ısınma sorununun merkezinde bulunuyor. Apple, ısınma sorununda A17 Pro özelinde bir sıkıntı olmadığını bildirse de şüpheler artıyor. Yarı iletken endüstrisine göre, hem Samsung hem de TSMC'nin 3 nanometre süreç verimleri şu anda yüzde 50'lerde. Bu rakam ilginç, çünkü önceki raporlarda her iki firmanın da daha yüksek verimde olduğu raporlanmıştı.

    Samsung ve TSMC, 3nm sürecinde sıkıntı yaşıyor: Sorun büyük! Tam Boyutta Gör
    Daha önce, Samsung Electronics'in 3 nanometre veriminin yüzde 60'ın üzerinde olduğu ve Çinli bir müşteriye bu yongaları teslim ettiği bildirilmişti. Sektör, Samsung'un odaklandığı 3nm GAA (Gate-all-Around) teknolojisinin henüz büyük müşterileri çekecek verime ulaşmadığına inanıyor. Öte yandan Samsung, TSMC'den önce 3nm GAA seri üretimine başladı ancak büyük müşterileri çekmek için belirli bir verimi güvence altına alması ve bir seri üretim sistemi kurması gerekiyor. Aktarılanlara göre Samsung’un 3nm çiplerini Qualcomm gibi büyük müşterilere satmak istiyorsa verimi en az yüzde 70’e çıkarması gerekiyor.

    3nm istenen verime ulaşılamadı

    Halihazırda 3nm seri üretim geçmişine sahip olan tek firma TSMC’nin de düşük verim aldığı bildirliyor. iPhone 15 serisinin aşırı ısınma sorunlarıyla boğuşması, TSMC'nin 3nm sürecinin kusurlu olabileceği spekülasyonlarına yol açarken, bazı analistler TSMC'nin sürecin önceki nesillerinde kullanılan FinFET yapısını kullanmasının zayıf ısı kontrolüne yol açmış olabileceğini öne sürüyor.

    Samsung ve TSMC, 3nm sürecinde sıkıntı yaşıyor: Sorun büyük! Tam Boyutta Gör
    Uzmanlar TSMC'nin 3nm sürecinin henüz erken aşamalarında olduğuna ve tamamlanmamış bir süreç olabileceğine inanıyor. TSMC, mevcut süreci N3 olarak ifade ediyor. Ancak ilerleyen revizyonlarda N3E, N3P, N3X ve N3AE de dahil olmak üzere, önümüzdeki yıl tam ölçekli seri üretime geçilmesi beklenen daha pek çok 3nm türevi bulunuyor.

    Bu kadar fazla türevin olması da 3nm’nin en uzun ömürlü nodlardan biri olabileceğine işaret ediyor. Samsung, TSMC ve Intel, 2nm süreçleri hazırlıyor ancak 3nm kıyasla performans ve güç verimliliği iyileştirmesinin kapsamı büyük değil, bu nedenle 3nm tabanlı çiplere olan talebin sanılandan daha uzun sürmesi bekleniyor.

    3nm verimini güvence altına alma yarışı, Qualcomm ve Samsung Electronics System LSI’ın önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen mobil yongaları için rekabette son derece belirleyici olacak. Buna ek olarak, Nvidia ve AMD gibi halihazırda TSMC’nin sürecini kullanan fabrikasız şirketler, tedarik hatlarını çeşitlendirmek için bir miktar hacmi Samsung'a kaydırabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sakarya üniversitesi bilgisayar mühendisliği galatasaray hukuk mezunu maaş telefon al sat yapmak sid meier"s civilization vi türkçe yama ipad mi macbook mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A96
    OPPO A96
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell XPS 15 9520
    Dell XPS 15 9520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız