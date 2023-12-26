Rekabet Kurumu açıkladı: Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı

Tam Boyutta Gör Warner Bros, HBO, Max, Discovery ve Eurosport'un çatı şirketi Warner Bros. Discovery, yerli dijital içerik platformu BluTV’yi resmen satın aldı. Rekabet Kurumu, bu satın alımı onayladı.

BluTV, tamamen Warner Bros. Discovery'e satıldı

Warner Bros, Discovery daha önce BluTV’nin yüzde 35 hissesine sahipti. BluTV’nin tamamının Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti aracılığıyla nihai olarak Warner Bros. Discovery, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Warner Bros Discovery ve Paramount birleşmeyi planlıyor 4 gün önce eklendi

Bugüne kadar BluTV’de HBO yapımı, MAX’e özel içerikler, Discovery+ entegrasyonu ve Eurosport kanalları yer alıyordu. Son kararla birlikte BluTV kütüphanesinde ne gibi değişiklikler olacağı merakla bekleniyor.

Öte yandan Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hepsiburada'nın Premium üyelerine BluTV aboneliği hediye ediliyordu. BluTV kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ'ın BluTV'yi elinden çıkarmasıyla nedeniyle bu kampanya sonlandırılabilir.

HBO Max Türkiye’ye gelecek mi?

HBO Max’in Türkiye’de faaliyete başlaması için planlar yapılmış ancak HBO Max ve Discovery+ platformlarının birleşerek MAX’e dönüştürülmesi kararıyla bu plan ertelenmişti. Warner Bros. Discovery’den 2022 yılında yapılan açıklamada, Türkiye’de yayına başlama planları olmadığı ve MAX platformunun 2024’ten itibaren Avrupa’da kullanıma sunulacağı ve ilk olarak HBO Max’in hali hazırda mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacağı duyurulmuştu. 2024’ün ilk aylarında olmasa da sonlarına doğru BluTV’nin MAX’e dönüşümünü görebiliriz. Ayrıca HBO Max’in 2022 yılında RTÜK’ten lisans aldığını ve bu lisansın 10 yıllık geçerliliği olduğunu hatırlatalım.

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