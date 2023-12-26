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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu açıkladı: Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı

    Rekabet Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamaya göre BluTV'nin tamamının Warner Bros. Discovery'e satışı onaylandı. BluTV'de yeni dönem başlıyor.                           
    Rekabet Kurumu açıkladı: Warner Bros. Discovery, BluTV'ye satıldı Tam Boyutta Gör
    Warner Bros, HBO, Max, Discovery ve Eurosport'un çatı şirketi Warner Bros. Discovery, yerli dijital içerik platformu BluTV’yi resmen satın aldı. Rekabet Kurumu, bu satın alımı onayladı.

    BluTV, tamamen Warner Bros. Discovery'e satıldı

    Warner Bros, Discovery daha önce BluTV’nin yüzde 35 hissesine sahipti. BluTV’nin tamamının Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti aracılığıyla nihai olarak Warner Bros. Discovery, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

    Bugüne kadar BluTV’de HBO yapımı, MAX’e özel içerikler, Discovery+ entegrasyonu ve Eurosport kanalları yer alıyordu. Son kararla birlikte BluTV kütüphanesinde ne gibi değişiklikler olacağı merakla bekleniyor.

    Öte yandan Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hepsiburada'nın Premium üyelerine BluTV aboneliği hediye ediliyordu. BluTV kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ'ın BluTV'yi elinden çıkarmasıyla nedeniyle bu kampanya sonlandırılabilir.

    HBO Max Türkiye’ye gelecek mi?

    HBO Max’in Türkiye’de faaliyete başlaması için planlar yapılmış ancak HBO Max ve Discovery+ platformlarının birleşerek MAX’e dönüştürülmesi kararıyla bu plan ertelenmişti. Warner Bros. Discovery’den 2022 yılında yapılan açıklamada, Türkiye’de yayına başlama planları olmadığı ve MAX platformunun 2024’ten itibaren Avrupa’da kullanıma sunulacağı ve ilk olarak HBO Max’in hali hazırda mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacağı duyurulmuştu. 2024’ün ilk aylarında olmasa da sonlarına doğru BluTV’nin MAX’e dönüşümünü görebiliriz. Ayrıca HBO Max’in 2022 yılında RTÜK’ten lisans aldığını ve bu lisansın 10 yıllık geçerliliği olduğunu hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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