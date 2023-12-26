Rekabet Kurumu açıkladı: Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı

BluTV, tamamen Warner Bros. Discovery'e satıldı
Warner Bros, Discovery daha önce BluTV’nin yüzde 35 hissesine sahipti. BluTV’nin tamamının Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti aracılığıyla nihai olarak Warner Bros. Discovery, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Bugüne kadar BluTV’de HBO yapımı, MAX’e özel içerikler, Discovery+ entegrasyonu ve Eurosport kanalları yer alıyordu. Son kararla birlikte BluTV kütüphanesinde ne gibi değişiklikler olacağı merakla bekleniyor.
Öte yandan Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hepsiburada'nın Premium üyelerine BluTV aboneliği hediye ediliyordu. BluTV kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ'ın BluTV'yi elinden çıkarmasıyla nedeniyle bu kampanya sonlandırılabilir.
HBO Max Türkiye’ye gelecek mi?
HBO Max’in Türkiye’de faaliyete başlaması için planlar yapılmış ancak HBO Max ve Discovery+ platformlarının birleşerek MAX’e dönüştürülmesi kararıyla bu plan ertelenmişti. Warner Bros. Discovery’den 2022 yılında yapılan açıklamada, Türkiye’de yayına başlama planları olmadığı ve MAX platformunun 2024’ten itibaren Avrupa’da kullanıma sunulacağı ve ilk olarak HBO Max’in hali hazırda mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacağı duyurulmuştu. 2024’ün ilk aylarında olmasa da sonlarına doğru BluTV’nin MAX’e dönüşümünü görebiliriz. Ayrıca HBO Max’in 2022 yılında RTÜK’ten lisans aldığını ve bu lisansın 10 yıllık geçerliliği olduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.