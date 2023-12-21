İki medya devi Warner Bros Discovery ve Paramount birleşmeyi planlıyor

Axios'un aktardığı bilgiye göre Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav Salı günü olası bir birleşme hakkında Paramount CEO'su Bob Bakish ile görüşmelerde bulundu. Aynı zamanda Zaslav, Paramount'un ana şirketi National Amusements'ın başkanı Shari Redstone ile de bir anlaşma yapmayı görüştü.
İki şirket, Netflix ve Disney Plus gibi rakipleriyle rekabet edebilmek adına böyle birlikteliği düşünüyor. Birleşmenin kapsamı şuan için tam olarak bilinmiyor. Birleşme, Max ve Paramount Plus video oynatma platformlarını içerebilir.
Birleşme gerçekleşirse Warner Bros Discovery'nin Paramount'u mu yoksa National Amusements'ı mı satın alacağı bilinmiyor ancak her iki seçeneğin de masada olduğu belirtiliyor. Toplam 38 milyar dolar piyasa değerine sahip iki firma borçlarını azaltma baskısı altında ve video akış hizmetlerinden kaynaklanan kayıpları en aza indirmek için maliyet kesintileri yapmaya hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.