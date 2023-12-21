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    İki medya devi Warner Bros Discovery ve Paramount birleşmeyi planlıyor

    Dünyaca büyük iki medya şirketi Warner Bros Discovery ve Paramount'un birleşmeyi planladıkları iddia edildi. Şirketler, Netflix ve Disney Plus'a karşı güçlerini birleştirebilir
    Warner Bros Discovery ve Paramount birleşmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyaca büyük iki medya şirketi Warner Bros Discovery ve Paramount'un birleşmeyi planladıkları iddia edildi. 

    Axios'un aktardığı bilgiye göre Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav Salı günü olası bir birleşme hakkında Paramount CEO'su Bob Bakish ile görüşmelerde bulundu. Aynı zamanda Zaslav, Paramount'un ana şirketi National Amusements'ın başkanı Shari Redstone ile de bir anlaşma yapmayı görüştü.

    İki şirket, Netflix ve Disney Plus gibi rakipleriyle rekabet edebilmek adına böyle birlikteliği düşünüyor. Birleşmenin kapsamı şuan için tam olarak bilinmiyor. Birleşme, Max ve Paramount Plus video oynatma platformlarını içerebilir.

    Birleşme gerçekleşirse Warner Bros Discovery'nin Paramount'u mu yoksa National Amusements'ı mı satın alacağı bilinmiyor ancak her iki seçeneğin de masada olduğu belirtiliyor. Toplam 38 milyar dolar piyasa değerine sahip iki firma borçlarını azaltma baskısı altında ve video akış hizmetlerinden kaynaklanan kayıpları en aza indirmek için maliyet kesintileri yapmaya hazırlanıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 18 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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