İki medya devi Warner Bros Discovery ve Paramount birleşmeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör Dünyaca büyük iki medya şirketi Warner Bros Discovery ve Paramount'un birleşmeyi planladıkları iddia edildi.

Axios'un aktardığı bilgiye göre Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav Salı günü olası bir birleşme hakkında Paramount CEO'su Bob Bakish ile görüşmelerde bulundu. Aynı zamanda Zaslav, Paramount'un ana şirketi National Amusements'ın başkanı Shari Redstone ile de bir anlaşma yapmayı görüştü.

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İki şirket, Netflix ve Disney Plus gibi rakipleriyle rekabet edebilmek adına böyle birlikteliği düşünüyor. Birleşmenin kapsamı şuan için tam olarak bilinmiyor. Birleşme, Max ve Paramount Plus video oynatma platformlarını içerebilir.

Birleşme gerçekleşirse Warner Bros Discovery'nin Paramount'u mu yoksa National Amusements'ı mı satın alacağı bilinmiyor ancak her iki seçeneğin de masada olduğu belirtiliyor. Toplam 38 milyar dolar piyasa değerine sahip iki firma borçlarını azaltma baskısı altında ve video akış hizmetlerinden kaynaklanan kayıpları en aza indirmek için maliyet kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

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Warner Bros Discovery ve Paramount birleşmeyi planlıyor