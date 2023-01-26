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    Rekabet Kurumu Vestel ve Whirlpool’a soruşturma açtı

    Rekabet Kurumu, Türkiye'den çekilmekte olan Whirlpool'un servis hizmetlerini gizli bir anlaşmayla Vestel'e devrettiği iddiaları hakkında soruşturma açtı.        
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    Rekabet Kurumu Vestel ve Whirlpool’a soruşturma açtı Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, Türkiye pazarından çıkmakta olan beyaz eşya ve ev aletleri markası Whirlpool’un yetkili servis hizmetlerini gizli bir anlaşmayla Vestel’e devrettiği iddiası hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. İddialar detaylı olarak araştırılacak.

    Daha önce benzer iddia nedeniyle Rekabet Kurumu tarafından ön araştırma yapılmış ancak ön araştırmada elde edilen bilgiler sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Kurulun sitesinden yapılan açıklamaya göre Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararıyla Rekabet Kurumunun soruşturma açmaması hakkındaki kararı iptal edildi.

    Rekabet Kurumu, mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi için Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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    V
    vixx 2 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 21 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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