Rekabet Kurumu, Google'ın sözlü savunmasını alacak

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu’nun Google’ın arama sonuçlarında reklam göstermesi hakkındaki soruşturmasında yeni aşamaya geçiliyor. Google’ın sözlü toplantısı alınacak.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre 25 Haziran 2024 tarihinde Google’ın sözlü savunma toplantısı alınacak ve bu toplantı halka açık olarak gerçekleştirilecek. Dileyen vatandaşlar, Rekabet Kurumu’nun web sitesindeki formu doldurarak toplantıyı canlı seyredebilecek.

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Rekabet Kurumu neden soruşturma başlattı?

Soruşturma kapsamında; genel arama hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Google’ın bu pazardaki gücüyle arama motoru sonuç sayfasında sunduğu “videolar”, “kullanıcılar bunu da sordu”, “çeviri kutucuğu”, “spor kutucuğu”, “hava durumu kutucuğu” gibi çeşitli arama özelliklerini içerik sağlayan internet sitelerinin aleyhine olacak şekilde ön plana çıkardığı ve bunun sonucunda arama motoru sonuç sayfasında internet sitelerinin daha alt sıralarda gösterilmelerine sebep olarak bu sitelerin trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialar inceleniyor.

Soruşturma sonucunda Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu, arama motoru sonuç sayfasında sunmakta olduğu belirli özellikler vasıtası ile kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği konusunda karar alınacak.

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