Rekabet Kurumu'ndan VavaCars, Letgo Otoplus, Arabamcom ve Araba Sepeti'ne soruşturma

Tam Boyutta Gör

Rekabet Kurumu, web sitesi üzerinden araç satışı yapan dört platforma soruşturma açtı. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine VavaCars, Letgo Otoplus, Arabam.com ve Araba Sepeti'ne soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlatılmasına karar verdi. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği incelenecek.

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma! 1 hf. önce eklendi

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.’nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Rekabet Kurumu'ndan VavaCars ve Letgo Otoplus soruşturma açıldı