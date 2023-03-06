Rekabet Kurumu'ndan Elon Musk'a para cezası!

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurulu, Elon Musk'ın Twitter Inc'in tüm kontrolünü devralması işlemine izin verirken, bu işlemin Kurulun izni olmadan gerçekleşmesi nedeniyle Musk'a Türkiye'deki 2022 gelirinin binde 1'i oranında ceza uygulanmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Elon Musk tarafından Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik resen incelemesi sonuçlandı. Yapılan inceleme sonucunda, işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu belirlendi.

Elon Musk, Neuralink için insanlı deneylere başlayamayacak 2 gün önce eklendi

Kurulun izni olmadan devralma işlemi gerçekleştirildi

İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesi karara bağlandı. Ancak işlemin Kurulun izni olmadan gerçekleştirilmesi nedeniyle, Kanun'un 16. maddesi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Musk'a, 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde 1'i oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Elon Musk 44 milyar dolar ödedi

Elon Musk, Twitter'ın tüm hisseleri için 44 milyar dolar ödedi. Satın alım sonrasında taraflar arasında anlaşmazlıklar yaşansa da geldiğimiz noktada satın alım süreci tamamlandı. Elon Musk, 2022 yılının sonundan beri Twitter'ın tek sahibi konumunda yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Rekabet Kurumu, Twitter'ı satın aldığı için Elon Musk'a ceza verd