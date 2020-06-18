Rekor Ethereum gönderim ücretlerinin arkasından piramit şeması çıktı

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Geçtiğimiz hafta iki farklı Ethereum gönderim işleminde yaklaşık 5 milyon dolara tekabül eden 22000 civarında ETH ödemesinin oluşması kripto dünyasına bomba gibi düşmüştü. İşin aslı bu hafta anlaşıldı.

Rekor ETH gönderim ücreti

Normalde blok zincirlerinde para transfer işlemleri için sistemdeki madencilere belirli bir ücret ödenmesi gerekir. Bu ücret madencilere ödül olarak yansır. Ethereum blok zincirinde genelde 0.5$ civarına kadar çıkan gönderim ücretleri oluyor.

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Geçtiğimiz hafta ise sadece 0.55 ETH gönderimi için iki ayrı işlemde toplam 22000 ETH civarında bir ücretin çıkması ve bu ücretin de ödenmiş olması herkesi şaşırtmıştı. Problemin ne olduğu tam anlaşılamazken Vitalik Buterin’in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada haklı olduğu görüldü.

Buterin bir borsanın ele geçirilmesi sonrasında varlıkları çekemeyen saldırganların yüksek ücret belirleyerek başka birisine göndermiş olabileceğini söylemişti. Netleşen bilgilere göre piramit şeması olmakla suçlanan Good Cycle borsası bu yüksek gönderim ücretlerinin konusu durumunda.

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Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte Good Cycle borsası bazı açıkları nedeniyle saldırıya uğradı. Saldırganlar belirli adreslere gönderim ile kısıtlanan varlıkları kendi hesabına çekemedi ancak milyon dolarlık gönderim ücretleri belirleyerek bir nevi borsaya darbe vurdu. Bu saldırganların cüzdanlara ait özel anahtarların bir kısmını elde ederek şantaj yapmış olabileceği de belirtiliyor.

Gönderim ücretleri Ethermine ve SparkPool madenci havuzlarına düştü. Havuzlar da bu miktarları madenciler ile paylaştırdı. Good Cycle borsasının sonradan yeni bir gönderim verisi oluşturarak hatalı gönderimlerin kendisine ait olduğunu ifade ettiği belirtiliyor ancak giden ücretleri geri alabilecek mi bilinmiyor.

https://www.theblockcrypto.com/linked/68593/the-sender-of-5-million-ethereum-transaction-fees-has-revealed-itself

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