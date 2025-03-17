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Renault 5'i elektrikli otomobil olarak hayata döndüren Fransız üretici, gelen olumlu değerlendirmelerin ve Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün ardından retro-elektrik fikrini daha da ileriye taşıyor. Yeni Renault 5 Turbo 3E, 80'li yılların ikonik modelleri Renault 5 Turbo ve Turbo 2'nin günümüze uyarlanmış hali olacak.

Renault 5 Turbo 3E, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Alpine tarafından geliştirilen özel bir alüminyum şasi üzerine inşa edilen modelin arka tekerleklerinde birer elektrik motoru bulunuyor. Her biri 200 kW güç sunan bu motorlar, toplamda 540 beygir maksimum güçle 1450 kg'lık Renault 5 Turbo 3E'nin 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyeden kısa sürede tamamlamasını sağlıyor.

800V elektrik mimarisine sahip olan modelde 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %15-80 dolum 15 dakika sürüyor. 70 kWsa kapasiteye sahip batarya, WLTP'ye göre 400 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.

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İki kişilik yaşam alanına sahip olan yeni Renault 5 Turbo 5 3E, 2750 mm ile standart Renault 5'e kıyasla 30 mm daha uzun aks mesafesine sahip. 20 inçlik büyük jantlarla donatılan model, Turbo modellerinden esinlenmenin yanı sıra elektrikli 5'ten alınan yan aynalar ve stop lambalarıyla da dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Renault 5 Turbo 3E, eğlence üzerine tasarlanmış bir otomobil. 270 km/s'lik son hız, sürücünün pistte etkileyici tur sürelerine imza atmasını sağlarken, sürüş modları arasında yer alan drift asistanı ve ralli stili dikey el freni de eğlencenin dozunu yükseltiyor.

Renault 5 Turbo 3E'den sadece 1980 adet üretilecek ve müşteri teslimatları 2027 yılında başlayacak. Fiyat konusunda ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor.

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Renault'dan "minik süper otomobil": Renault 5 Turbo 3E