Renault'dan "minik süper otomobil": Renault 5 Turbo 3E

Renault 5'i elektrikli otomobil olarak hayata döndüren Fransız üretici, gelen olumlu değerlendirmelerin ve Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün ardından retro-elektrik fikrini daha da ileriye taşıyor. Yeni Renault 5 Turbo 3E, 80'li yılların ikonik modelleri Renault 5 Turbo ve Turbo 2'nin günümüze uyarlanmış hali olacak.
Renault 5 Turbo 3E, özellikleriyle neler sunuyor❓
800V elektrik mimarisine sahip olan modelde 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %15-80 dolum 15 dakika sürüyor. 70 kWsa kapasiteye sahip batarya, WLTP'ye göre 400 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.
İki kişilik yaşam alanına sahip olan yeni Renault 5 Turbo 5 3E, 2750 mm ile standart Renault 5'e kıyasla 30 mm daha uzun aks mesafesine sahip. 20 inçlik büyük jantlarla donatılan model, Turbo modellerinden esinlenmenin yanı sıra elektrikli 5'ten alınan yan aynalar ve stop lambalarıyla da dikkat çekiyor.
Renault 5 Turbo 3E'den sadece 1980 adet üretilecek ve müşteri teslimatları 2027 yılında başlayacak. Fiyat konusunda ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor.
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