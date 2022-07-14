Renault'dan araç teslim süresini 30 güne indiren uygulama: Fast Track

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Otomotiv dünyasında devam eden tedarik sıkıntıları nedeniyle teslim sürelerinde büyük gecikmeler yaşanıyor. Müşteriler tercih ettikleri özelliklere sahip otomobili teslim alabilmek için aylarca bekliyor.

Avrupa'daki otomobil üreticileri bu sorunla başa çıkabilmek için farklı yollar deniyor. Bu noktada Renault'nun 'Fast Track' adını verdiği uygulama dikkat çekiyor. Daha önce Captur'da uygulanan bu sistem şimdi de Renault Arkana modeli üzerinden Fransa'da karşımıza çıkıyor. Bu uygulama ile normalde 5 aya kadar varan teslim süreleri yerine müşterilere en fazla 30 günde araç teslimat garantisi veriliyor.

Renault, bunu başarmak için Arkana'daki kişiselleştirme seçeneklerini azaltmış. Yeni otomobilini Fast Track yöntemiyle satın almak isteyen müşteriler sadece siyah, inci beyazı ve gri renklerinden (normalde 6 renk seçeneği var) birini seçebiliyor. Buna ek olarak sadece RS-Line donanım seviyesi ve tek bir motor seçeneği (E-Tech Hybrid 145) sunuluyor. Eğer müşteriler farklı opsiyonlara yönelirse, teslimat süresi garanti edilemiyor.

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Normalde kişiselleştirme seçenekleri otomotiv endüstrisi için büyük önem arz ediyor fakat müşteriler bunun yerine otomobilini mümkün olan en kısa sürede teslim almaya odaklanmış olacak ki geçen ay Fransa'da satılan Arkana'ların yarısında 'Fast Track' yöntemi tercih edilmiş. Reuters'a konuşan bir Renault yetkilisi, sonu gelmeyen tedarik krizleri nedeniyle bu uygulamanın yakında endüstri geneline yayılabileceğini belirtmiş.

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Bu tarz uygulamaları başka üreticilerde de görüyoruz. Volkswagen, geçtiğimiz Şubat ayında elektrikli ID.3'ün opsiyonlarını kısıtlamıştı. Şu an bile markanın sitesine girdiğimizde bazı versiyonların üretim süresinin önemli derecede uzun olduğunun altı çizilerek müşteriler daha basit konfigürasyonlara yönlendirilmeye çalışılıyor.

Dacia da Fransa'da Duster, Sandero Stepway ve Jogger modellerini kapsayan Up & Go uygulamasıyla dikkat çekiyor. Araçlarda sunulan motor, donanım seviyesi ve konfigürasyonların kısıtlandığı bu uygulama ile teslim süreleri 40 güne, Jogger için 30 güne kadar düşürülüyor. Kişiselleştirilmiş modellerin en az dört ayda teslim edildiğini düşünürsek bunun oldukça kısa bir süre olduğu söylenebilir.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aracı 30 günde teslim almak için tercih ettiğiniz özellikler (renk, motor vb.) yerine size sunulan seçeneği satın alır mıydınız?

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Renault, Fast Track ile araç teslim süresini 30 güne indiriyor