Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Renault hakkında açılan davayı kazandı, Zoe ismini kullanabilecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
1
7
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Renault hakkında açılan davayı kazandı, Zoe ismini kullanabilecek
Tam Boyutta Gör

Fransız otomobil firması Renault'nun elektrikli otomobil dünyasına hızlı bir giriş yapmak için çalıştığını ve Fluence Z.E., Kangoo Z.E, Twizy ve Zoe gibi elektrikli modeller geliştirdiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Renault'un başı konsept haliyle çok beğenilen ve ön sipariş verilmek istenen modeli Zoe'nun ismi ile ilgili dertte gibi görünse de mahkeme bu duruma son noktayı koydu.

Markanın şu an üretim versiyonunu hazırlamak için çalıştığı ve B segmentinde konumlandırılması planlanan yeni tam elektrikli modelinin ismi, Avukat David Koubbi tarafından Zoe'nun bir bayan ismi olduğu ve Renault Zoe yüzünden ömür boyu dalga geçilme ile karşı karşıya kalabilecekleri nedeniyle dava edilmişti. Koubbi aynı zamanda Renault CEO'su Carlos Ghosn'a da bir mektup göndererek müvekkillerinin ömür boyu 'Zoe arıza yaptı.' ve 'O, Zoe içerisinde öldü.' gibi cümleler duymaya dayanamayacağını belirtti. Renault'ya ön isimlerin sadece insanlar için olduğunu hatırlatan Koubbi, bir an önce ismin değiştirilme kararı alınmasını istemişti. Geçen hafta görülen davada ise mahkeme tam tersi bir karar verdi. Mahkeme 'Zoe isminin ilgili kişilere verebileceği kesin-direkt veya süregelen zarar kanıtlanmadıkça, Renault firması yeni elektrikli hatchback modelinde Zoe ismini kullanabilir.' kararını vererek konuyu şimdilik kapatmış gibi görünüyor.

Renault hakkında açılan davayı kazandı, Zoe ismini kullanabilecek
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Akarsu. 9 yıl
Zaten o ismi kullanmazlar.
Clio Z.E. olur aracın seri üretim ismi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canvarol 9 yıl
Bayan ismi diye kullandırılmaması çok saçma olurdu. Megane da Mercedes te bayan ismi ozaman bunlarada dava açsın dalga konusu oluyorsa.Bizim ülkede de de Doğan Şahin ve Kartal ismini kullananlar toplansın Tofaşa dava açsın senelerce ismimizi kullandınız diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enoman 9 yıl
sincapa benziyor önden bakınca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lumpazivagabundus 9 yıl
dava çok saçmaymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi Android oyunları ve uygulamaları 9 yıl Nokia N8 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
|
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim