Renault hakkında açılan davayı kazandı, Zoe ismini kullanabilecek

Fransız otomobil firması Renault'nun elektrikli otomobil dünyasına hızlı bir giriş yapmak için çalıştığını ve Fluence Z.E., Kangoo Z.E, Twizy ve Zoe gibi elektrikli modeller geliştirdiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Renault'un başı konsept haliyle çok beğenilen ve ön sipariş verilmek istenen modeli Zoe'nun ismi ile ilgili dertte gibi görünse de mahkeme bu duruma son noktayı koydu.

Markanın şu an üretim versiyonunu hazırlamak için çalıştığı ve B segmentinde konumlandırılması planlanan yeni tam elektrikli modelinin ismi, Avukat David Koubbi tarafından Zoe'nun bir bayan ismi olduğu ve Renault Zoe yüzünden ömür boyu dalga geçilme ile karşı karşıya kalabilecekleri nedeniyle dava edilmişti. Koubbi aynı zamanda Renault CEO'su Carlos Ghosn'a da bir mektup göndererek müvekkillerinin ömür boyu 'Zoe arıza yaptı.' ve 'O, Zoe içerisinde öldü.' gibi cümleler duymaya dayanamayacağını belirtti. Renault'ya ön isimlerin sadece insanlar için olduğunu hatırlatan Koubbi, bir an önce ismin değiştirilme kararı alınmasını istemişti. Geçen hafta görülen davada ise mahkeme tam tersi bir karar verdi. Mahkeme 'Zoe isminin ilgili kişilere verebileceği kesin-direkt veya süregelen zarar kanıtlanmadıkça, Renault firması yeni elektrikli hatchback modelinde Zoe ismini kullanabilir.' kararını vererek konuyu şimdilik kapatmış gibi görünüyor.