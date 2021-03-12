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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault, Mercedes'in çatı şirketi Daimler'deki hisselerini sattı

    Finansal açıdan kötü bir yıl geçiren Fransız üreticinin Daimler'deki hisselerini satarak elde edeceği gelirle borçlarını azaltmayı hedeflediği belirtildi. İşte detaylar:
    12 Mart 2021, 19:00 (31 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault, Mercedes'in çatı şirketi Daimler'deki hisselerini sattı
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    Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl Avrupa çapında rekor zarar açıklayan Renault, toparlanma sürecini hızlandırmak için çeşitli adımlar atıyor. Şirketin bu konudaki yeni adımı Daimler'deki hisselerini satmak oldu.

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    Fransız üretici, dün yaptığı resmi açıklamada Alman otomotiv devi Daimler'deki yüzde 1,54'lük payının tamamını satacağını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamada hisse satışının başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtildi. Renault, 69.50 euro'luk hisse değeri üzerinden yapılan satıştan toplam 1.143 milyar euro gelir elde etti.

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    Renault tarafından yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasındaki endüstriyel iş birliğinin bu finansal işlemden etkilenmeyeceği ve aynı şekilde devam edeceği belirtildi.Hatırlanacak olursa Fransız üretici Japon partneri Nissan ile birlikte endüstriyel ortaklıklarını güçlendirmek için 2010 yılında Daimler ile hisse alışverişinde bulunmuştu.

    Bu iş birliği kapsamında Daimler bünyesindeki Mercedes-Benz'in kompakt modellerinde Renault Grubu'na ait motorların kullanıldığına şahit olmuştuk. Öte yandan Alman markanın hafif ticari modeli Citan da Renault Kangoo temelleri üzerine inşa edilen bir model olarak karşımıza çıkmıştı.



    https://en.media.groupe.renault.com/news/renault-announces-the-successful-sale-of-its-entire-stake-in-daimler-c5be-989c5.html
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    BLasTeaR 2 saat önce

    bakmadan kullananlar için demek istedin sanırım @TheJudge :)

    TheJudgé 1 gün önce

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