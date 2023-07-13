İşte Renault Scenic'in yeni hali: 2024 Renault Scenic E-Tech Electric

Tam Boyutta Gör Geçen yıl Paris'te tanıtılan Scenic Vision konseptiyle birlikte uzun yıllardır MPV formuyla tanıdığımız Scenic isminin artık crossover pazarında anılacağını görmüştük. Aradan geçen bir yıllık süreçte hızlı bir ilerleme kaydeden Fransız üretici, artık Renault Scenic E-Tech Electric isimli üretim versiyonunu karşımıza çıkarmaya hazır.

Yeni Renault Scenic, 4 Eylül Pazartesi günü Münih'te düzenlenecek olan IAA Mobilite Fuarı'nda tanıtılacak. Söz konusu model, Renault'nun yeni sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında geliştirilen ilk seri üretim otomobil olarak karşımıza çıkacak. Renault Scenic ayrıca, geçtiğimiz yıldan bu yana faaliyette olan Renaulution stratejisinin de ikinci C segment elektrikli otomobili olacak. Hatırlanacak olursa bu kapsamda piyasaya sürülen ilk model Megane E-Tech Electric olmuştu.

Henüz resmi tanıtıma bir aydan fazla bir süre olsa da Renault, yeni Scenic'in tasarımını özel bir kamuflajla göstermeyi ihmal etmedi. Elektrikli crossover'ın ön bölümünde, daha önce Clio ve Rafale'de gördüğümüz bumerang şekilli gündüz LED'leri ile karşılaşmak bizleri şaşırtmıyor çünkü bu detayı ilk kez Scenic Vision konseptinde görmüştük. Bunun dışında genel sitüet de konsept ile büyük benzerlik gösteriyor ancak fütüristik çizgilerin biraz daha yumuşatıldığını söylemek mümkün.

Tam Boyutta Gör Tasarıma sert bir görünüm katan ince LED aydınlatmaların dikkat çektiği yeni Renault Scenic'teki ön kaput tasarımı da otomobili olduğundan daha geniş göstermiş diyebiliriz. Kamuflajın altında farları ve yeni logoyu bağlayan ince bir panel mevcut ancak henüz nasıl bir tasarıma sahip olduğu anlaşılmıyor. Yan tarafta koyu renkli jantları, siyah yan aynaları, gizli kapı kolları, gri tavan rayları ve güçlü omuz çizgisiyle dikkat çeken modelin arka tarafında da spoyler, Y şekilli LED stoplar ve dikey hava kanallarından oluşan dinamik bir hava hakim.

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Yeni Renault Scenic, ittifak içerisindeki diğer modeller olan Megane E-Tech Electric ve Nissan Ariya gibi CMF-EV platformu üzerine inşa edilecek. Boyutlarda bir değişiklik olup olmadığı henüz belli değil ancak konseptin 4490 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1590 mm yüksekliğe ve 2835 mm aks mesafesine sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da Scenic'in kardeşi Megane'a göre gözle görülür derecede büyük bir otomobil olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca konsept model hidrojen-elektrik karışımız bir hibrit sistemden güç alıyordu ancak üretim versiyonunda - en azından 2024'te satılacak ilk versiyon için - böyle bir sistemin bulunması beklenmiyor. %100 elektrikli olmasını beklediğimiz Scenic'teki güç aktarma sisteminin kuzeni Ariya'dan alınması halinde arkadan itiş veya dört çeker formunda, güç seçenekleri 215 hp ila 389 hp arasında değişen, 65 veya 90 kWsa'lik batarya ile donatılan versiyonlar görebiliriz.

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Renault Scenic'in yeni hali: 2024 Renault Scenic E-Tech Electric