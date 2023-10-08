Color Picker (renk seçici) gerçek oluyor

Resim düzenleme yazılımları ile birlikte hayatımıza giren color picker veya renk seçici özelliği uzun yıllardır sanal alemde hayatına devam ediyor. Colorpik projesi ile renk seçici özelliğini artık gerçek bir kalem olarak kullanabileceksiniz.

Colorpik nedir?

Colorpik projesi renk seçici özelliğinden ilham alarak hayata geçirilmiş. Temelinde minik bir renkli yazıcı yatan bu kalem ayrıca RGB sensörü ile renk algılaması da yapabiliyor. Böylece resim düzenleme yazılımlarında gerçekleştirdiğiniz rengi algılama ve boyama hareketini gerçek hayatta da tecrübe edebiliyorsunuz.

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Colorpik kalemi bir mürekkep kartuşu, batarya, Bluetooth, USB ve fitilden oluşuyor. Kullanıcı isterse uygulama üzerinden renk belirlemesi yapabiliyor. İsterse de bir nesneyi taratarak rengini alabiliyor. 16 milyon renk destekleyebilen kalem 12 saate kadar çalışıyor.

Yeniden doldurulabilir tüpleri sayesinde 4 farklı kartuşu kullanarak dolum yapabiliyorsunuz. Fitiller de değiştirilebiliyor. Böylece uzun ömürlü bir kalem ortaya çıkmış oluyor. Girişim farklı uygulamalarla kalemi destekleyecek. Colorpik biraz daha keçeli kalem tarzı kullanım için. 159$ bağış karşılığında ürüne sahip olabiliyorsunuz ve Mart ayında sevkiyatlar başlayacak. Proje şimdiden kat kat fazla bağış toplamış durumda.

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