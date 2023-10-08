Color Picker (renk seçici) gerçek oluyor

Colorpik nedir?
Colorpik projesi renk seçici özelliğinden ilham alarak hayata geçirilmiş. Temelinde minik bir renkli yazıcı yatan bu kalem ayrıca RGB sensörü ile renk algılaması da yapabiliyor. Böylece resim düzenleme yazılımlarında gerçekleştirdiğiniz rengi algılama ve boyama hareketini gerçek hayatta da tecrübe edebiliyorsunuz.
Colorpik kalemi bir mürekkep kartuşu, batarya, Bluetooth, USB ve fitilden oluşuyor. Kullanıcı isterse uygulama üzerinden renk belirlemesi yapabiliyor. İsterse de bir nesneyi taratarak rengini alabiliyor. 16 milyon renk destekleyebilen kalem 12 saate kadar çalışıyor.
Yeniden doldurulabilir tüpleri sayesinde 4 farklı kartuşu kullanarak dolum yapabiliyorsunuz. Fitiller de değiştirilebiliyor. Böylece uzun ömürlü bir kalem ortaya çıkmış oluyor. Girişim farklı uygulamalarla kalemi destekleyecek. Colorpik biraz daha keçeli kalem tarzı kullanım için. 159$ bağış karşılığında ürüne sahip olabiliyorsunuz ve Mart ayında sevkiyatlar başlayacak. Proje şimdiden kat kat fazla bağış toplamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.