Instagram hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf yüklenebilecek

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Instagram, kullanıcıların hikayelerine aynı anda birden fazla fotoğraf göndermelerini sağlayan yeni bir özelliği duyurdu. Layout adı verilen bu özellik tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı.

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Altı taneye kadar fotoğraf eklenebilecek

Artık Instagram kullanıcıları üçüncü taraf bir uygulama kullanmak zorunda kalmadan bir hikayeye altı taneye kadar fotoğraf ekleyebilecekler. Layout özelliği size çeşitli şablonlar sunacak ve bu şablonlara dilerseniz galerinizden, dilerseniz de o an çekeceğiniz fotoğrafları eklemeniz mümkün olacak.

Instagram'ın üçüncü taraf uygulamalardan aldığı ilk özellik bu değil. Zira şirket daha önce, farklı uygulamalar kullanılarak yapılan ve kullanıcılardan rağbet gören birçok özelliği uygulamaya entegre etmişti. Bunlardan en popüleri ise Boomerang adlı video çekim modu diyebiliriz. Şirketin bu stratejisinin, çok sayıda uygulamanın artık eski popülaritesini kaybetmesine yol açtığını da söylemek mümkün.

https://twitter.com/instagram/status/1206994778862211073