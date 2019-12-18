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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf yüklenebilecek

    Sosyal medya devlerinden Instagram'a, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalarla yapabildikleri yeni bir özellik geldi. Artık hikayelere aynı anda maksimum 6 fotoğraf yüklenebilecek.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Instagram hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf yüklenebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Instagram, kullanıcıların hikayelerine aynı anda birden fazla fotoğraf göndermelerini sağlayan yeni bir özelliği duyurdu. Layout adı verilen bu özellik tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı.

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    Altı taneye kadar fotoğraf eklenebilecek

    Artık Instagram kullanıcıları üçüncü taraf bir uygulama kullanmak zorunda kalmadan bir hikayeye altı taneye kadar fotoğraf ekleyebilecekler. Layout özelliği size çeşitli şablonlar sunacak ve bu şablonlara dilerseniz galerinizden, dilerseniz de o an çekeceğiniz fotoğrafları eklemeniz mümkün olacak.

    Instagram hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf yüklenebilecek

    Instagram'ın üçüncü taraf uygulamalardan aldığı ilk özellik bu değil. Zira şirket daha önce, farklı uygulamalar kullanılarak yapılan ve kullanıcılardan rağbet gören birçok özelliği uygulamaya entegre etmişti. Bunlardan en popüleri ise Boomerang adlı video çekim modu diyebiliriz. Şirketin bu stratejisinin, çok sayıda uygulamanın artık eski popülaritesini kaybetmesine yol açtığını da söylemek mümkün.



    https://twitter.com/instagram/status/1206994778862211073 Yorum Yaz
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