Resident Evil 3 remake satışları beklentilerin altında kaldı

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Capcom'un bu ayın başlarında piyasaya sürdüğü Resident Evil 3 Remake, satış rakamlarıyla beklentileri karşılayamadı. Bugün yapılan resmi açıklamalarda, oyunun ilk beş gününde toplam 2 milyon kopya sattığı duyuruldu. Capcom, toplam satışların yaklaşık yarısının dijital olduğu söylüyor.

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Geçtiğimiz yıl yayınlanan Resident Evil 2 remake, ilk beş gününde toplam 3 milyon kopya satmayı başarmıştı. Resident Evil 2 bildiğiniz gibi hem satış rakamlarıyla hem de eleştirel anlamda 2019'un en başarılı yapımlarından birisiydi. Bir önceki oyunun bu müthiş başarısına rağmen RE3 remake'in satışlarında %33'lük büyük bir düşüş gerçekleşmesi biraz düşündürücü.

Bu durumun nedeni olarak Resident Evil 3 için yapılan eleştirileri gösterebiliriz. Eleştirmenlerin genel görüşü, oyunun çok kısa olduğu yönünde. Resident Evil 3'ün yaklaşık 5-6 saatlik bir oyun süresi sunduğu ve her ne kadar bu sürede kaliteli bir oyun deneyimi yaşatıyor olsa da 60 dolarlık fiyat etiketini hak etmediği belirtiliyor.

Yapılan eleştiriler nedeniyle muhtemelen birçok oyuncu Resident Evil 3'e tam fiyat ödemek istemedi. Resident Evil 2'yi çok beğenerek oynayanların bile önemli bir kısmı RE3'ü yarı fiyatına düştüğünde satın alacaklarını belirtiyor.

Resident Evil 3 remake ülkemizde 259 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-04-13-resident-evil-3-remake-ships-2-million-in-five-days

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