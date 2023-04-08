Tam Boyutta Gör Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler seri Resident Evil'ın dördüncü oyununun remake versiyonundan yeni bir haber geldi.

Satışları 4 Milyonu Geçti

Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan haberlere göre Resident Evil 4 remake'in fiziksel ve online satışları 4 milyonu geçmiş durumda. Oyunun çıkışından birkaç gün sonra ön siparişlerle birlikte 3 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Yani yaklaşık olarak ilk iki haftada 1 milyon satmış diyebiliriz.

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Resident Evil 4 remake gerçekten de son dönemin en başarılı oyunlarından birisi. Umuyoruz ki satış konusunda başarısı devam eder ve Capcom'dan bu tarz başarılı oyunlar görmeye devam ederiz. Resident Evil 4 remake incelememizi burada bulabilirsiniz.

Resident Evil 4 Hakkında

Hayatta kalmak sadece başlangıç.

Raccoon City'deki biyolojik felaketin üzerinden altı yıl geçti. Olaydan kurtulanlardan biri olan Ajan Leon S. Kennedy, başkanın kaçırılmış kızını kurtarmaya gönderildi. Leon, kızın izini uzak bir Avrupa köyüne kadar takip etti. Buradaki yerlilerde korkunç derecede yanlış giden bir şeyler var ve yaşam, ölüm, dehşet ve arınmanın bir araya geldiği bu cesur kurtarma ve korku hikayesinde perdeler açılıyor.

Modernleştirilmiş oynanış, yeniden yapılandırılmış bir hikaye ve son derece detaylı grafikleri ile Resident Evil 4, endüstrinin mihenk taşlarından birinin yeniden doğmasını sağlıyor.

Hayatta kalma korku türünde devrim niteliği taşıyan kabusu tekrar yaşayın.

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Resident Evil 4 remake'in satışları 4 milyonu geçti