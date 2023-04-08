Resident Evil 4 remake'in satışları 4 milyonu geçti

Satışları 4 Milyonu Geçti
Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan haberlere göre Resident Evil 4 remake'in fiziksel ve online satışları 4 milyonu geçmiş durumda. Oyunun çıkışından birkaç gün sonra ön siparişlerle birlikte 3 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Yani yaklaşık olarak ilk iki haftada 1 milyon satmış diyebiliriz.
Resident Evil 4 remake gerçekten de son dönemin en başarılı oyunlarından birisi. Umuyoruz ki satış konusunda başarısı devam eder ve Capcom'dan bu tarz başarılı oyunlar görmeye devam ederiz. Resident Evil 4 remake incelememizi burada bulabilirsiniz.
Resident Evil 4 Hakkında
Hayatta kalmak sadece başlangıç.
Raccoon City'deki biyolojik felaketin üzerinden altı yıl geçti. Olaydan kurtulanlardan biri olan Ajan Leon S. Kennedy, başkanın kaçırılmış kızını kurtarmaya gönderildi. Leon, kızın izini uzak bir Avrupa köyüne kadar takip etti. Buradaki yerlilerde korkunç derecede yanlış giden bir şeyler var ve yaşam, ölüm, dehşet ve arınmanın bir araya geldiği bu cesur kurtarma ve korku hikayesinde perdeler açılıyor.
Modernleştirilmiş oynanış, yeniden yapılandırılmış bir hikaye ve son derece detaylı grafikleri ile Resident Evil 4, endüstrinin mihenk taşlarından birinin yeniden doğmasını sağlıyor.
Hayatta kalma korku türünde devrim niteliği taşıyan kabusu tekrar yaşayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı