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    Resident Evil 4 remake'in satışları 4 milyonu geçti

    Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan ve remake anlamında tüm zamanların en iyileri arasına giren Resident Evil 4 remake'in satış başarısı devam ediyor.              
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    Resident Evil 4 remake'in satışları 4 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler seri Resident Evil'ın dördüncü oyununun remake versiyonundan yeni bir haber geldi.

    Satışları 4 Milyonu Geçti

    Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan haberlere göre Resident Evil 4 remake'in fiziksel ve online satışları 4 milyonu geçmiş durumda. Oyunun çıkışından birkaç gün sonra ön siparişlerle birlikte 3 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Yani yaklaşık olarak ilk iki haftada 1 milyon satmış diyebiliriz.

    Resident Evil 4 remake gerçekten de son dönemin en başarılı oyunlarından birisi. Umuyoruz ki satış konusunda başarısı devam eder ve Capcom'dan bu tarz başarılı oyunlar görmeye devam ederiz. Resident Evil 4 remake incelememizi burada bulabilirsiniz. 

    Resident Evil 4 Hakkında

    Hayatta kalmak sadece başlangıç.

    Raccoon City'deki biyolojik felaketin üzerinden altı yıl geçti. Olaydan kurtulanlardan biri olan Ajan Leon S. Kennedy, başkanın kaçırılmış kızını kurtarmaya gönderildi. Leon, kızın izini uzak bir Avrupa köyüne kadar takip etti. Buradaki yerlilerde korkunç derecede yanlış giden bir şeyler var ve yaşam, ölüm, dehşet ve arınmanın bir araya geldiği bu cesur kurtarma ve korku hikayesinde perdeler açılıyor.

    Modernleştirilmiş oynanış, yeniden yapılandırılmış bir hikaye ve son derece detaylı grafikleri ile Resident Evil 4, endüstrinin mihenk taşlarından birinin yeniden doğmasını sağlıyor.

    Hayatta kalma korku türünde devrim niteliği taşıyan kabusu tekrar yaşayın.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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