Vivo Y100A yakında tanıtılacak: İşte beklenen özellikleri

Vivo Y100A beklenen özellikleri
Tanıtım görselinde, Vivo Y100A’nın ikiye bölünmüş üçlü arka kamera kurulumuna sahip olduğu görülüyor. 8GB RAM 256GB depolama alanı ile gelecek telefonda ekran altı parmak izi okuyucu bulunacak. 6.38 inç, Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip olacak telefonun ön kamerası 16MP; arka kamera kurulumu, 64MP birincil, 2 megapiksel derinlik, 2 megapiksel makro şeklinde olacak. Dimensity 920 işlemcili telefon, 4500w bataryadan güç alacak. Bataryanın 44w hızlı şarjı desteklediği biliniyor. Yazılım tarafında, Android 13 (FunTouch OS) işletim sistemiyle gelecek.
Vivo Y100A fiyatı
Vivo Y100A’nın fiyatı 330 dolar olacak. Telefonun Hindistan dışında da satışa sunulacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı