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    Vivo Y100A yakında tanıtılacak: İşte beklenen özellikleri

    Vivo'nun çok yakında Hindistan pazarında Y serisi altında yeni bir telefon tanıtmaya hazırlandığı bildiriliyor. Vivo Y100A’nın tanıtım görselleri ortaya çıktı.  
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    Vivo Y100A özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacağınız üzere, Vivo Şubat ayında MediaTek Dimensity 900 işlemcili Vivo Y100 modelini tanıtmıştı. Şirket, şimdi Y100A modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Altın ve mavi renk seçenekleriyle görünen telefonun resmî tanıtım öncesinde birkaç özelliği ve fiyatı ortaya çıktı.

    Vivo Y100A beklenen özellikleri

    Tanıtım görselinde, Vivo Y100A’nın ikiye bölünmüş üçlü arka kamera kurulumuna sahip olduğu görülüyor. 8GB RAM 256GB depolama alanı ile gelecek telefonda ekran altı parmak izi okuyucu bulunacak. 6.38 inç, Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip olacak telefonun ön kamerası 16MP; arka kamera kurulumu, 64MP birincil, 2 megapiksel derinlik, 2 megapiksel makro şeklinde olacak. Dimensity 920 işlemcili telefon, 4500w bataryadan güç alacak. Bataryanın 44w hızlı şarjı desteklediği biliniyor. Yazılım tarafında, Android 13 (FunTouch OS) işletim sistemiyle gelecek.

    Vivo Y100A fiyatı

    Vivo Y100A’nın fiyatı 330 dolar olacak. Telefonun Hindistan dışında da satışa sunulacağı söyleniyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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