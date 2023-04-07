Vivo Y100A yakında tanıtılacak: İşte beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Hatırlayacağınız üzere, Vivo Şubat ayında MediaTek Dimensity 900 işlemcili Vivo Y100 modelini tanıtmıştı. Şirket, şimdi Y100A modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Altın ve mavi renk seçenekleriyle görünen telefonun resmî tanıtım öncesinde birkaç özelliği ve fiyatı ortaya çıktı.

Vivo X90S, Dimensity 9200+ işlemci ile gelecek 9 sa. önce eklendi

Vivo Y100A beklenen özellikleri

Tanıtım görselinde, Vivo Y100A’nın ikiye bölünmüş üçlü arka kamera kurulumuna sahip olduğu görülüyor. 8GB RAM 256GB depolama alanı ile gelecek telefonda ekran altı parmak izi okuyucu bulunacak. 6.38 inç, Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip olacak telefonun ön kamerası 16MP; arka kamera kurulumu, 64MP birincil, 2 megapiksel derinlik, 2 megapiksel makro şeklinde olacak. Dimensity 920 işlemcili telefon, 4500w bataryadan güç alacak. Bataryanın 44w hızlı şarjı desteklediği biliniyor. Yazılım tarafında, Android 13 (FunTouch OS) işletim sistemiyle gelecek.

Vivo Y100A fiyatı

Vivo Y100A’nın fiyatı 330 dolar olacak. Telefonun Hindistan dışında da satışa sunulacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.