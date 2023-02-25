Resident Evil 4 Remake'ten yeni fragman paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen State of Play etkinliğinde Resident Evil 4 remake'ten bir fragman paylaşıldı. Paylaşılan fragman dışında oyunun demosu ve DLC'si de duyuruldu. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz. Resident Evil 4 Remake; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için 24 Mart'ta çıkış yapacak.
Resident Evil 4 Remake Fragman
Hayatta kalmak sadece başlangıç.
Raccoon City'deki biyolojik felaketin üzerinden altı yıl geçti. Olaydan kurtulanlardan biri olan Ajan Leon S. Kennedy, başkanın kaçırılmış kızını kurtarmaya gönderildi. Leon, kızın izini uzak bir Avrupa köyüne kadar takip etti. Buradaki yerlilerde korkunç derecede yanlış giden bir şeyler var ve yaşam, ölüm, dehşet ve arınmanın bir araya geldiği bu cesur kurtarma ve korku hikayesinde perdeler açılıyor.
Modernleştirilmiş oynanış, yeniden yapılandırılmış bir hikaye ve son derece detaylı grafikleri ile Resident Evil 4, endüstrinin mihenk taşlarından birinin yeniden doğmasını sağlıyor.
Hayatta kalma korku türünde devrim niteliği taşıyan kabusu tekrar yaşayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.