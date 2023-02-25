Tam Boyutta Gör Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler seri Resident Evil'ın dördüncü oyununun remake versiyonundan yeni bir fragman geldi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen State of Play etkinliğinde Resident Evil 4 remake'ten bir fragman paylaşıldı. Paylaşılan fragman dışında oyunun demosu ve DLC'si de duyuruldu. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz. Resident Evil 4 Remake; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için 24 Mart'ta çıkış yapacak.

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Resident Evil 4 Remake Fragman

Hayatta kalmak sadece başlangıç.

Raccoon City'deki biyolojik felaketin üzerinden altı yıl geçti. Olaydan kurtulanlardan biri olan Ajan Leon S. Kennedy, başkanın kaçırılmış kızını kurtarmaya gönderildi. Leon, kızın izini uzak bir Avrupa köyüne kadar takip etti. Buradaki yerlilerde korkunç derecede yanlış giden bir şeyler var ve yaşam, ölüm, dehşet ve arınmanın bir araya geldiği bu cesur kurtarma ve korku hikayesinde perdeler açılıyor.

Modernleştirilmiş oynanış, yeniden yapılandırılmış bir hikaye ve son derece detaylı grafikleri ile Resident Evil 4, endüstrinin mihenk taşlarından birinin yeniden doğmasını sağlıyor.

Hayatta kalma korku türünde devrim niteliği taşıyan kabusu tekrar yaşayın.

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Resident Evil 4 Remake'ten yeni fragman paylaşıldı