Resident Evil 7: Biohazard oyunu iPhone 15 Pro serisi için geliyor

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Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro serisi ve Apple A17 Pro işlemcisinin ışın izleme yeteneklerini göstermek adına Apple, masa üstünün beğenilen oyunlarını kullanıcılara sunmaya başlamıştı. Üçüncü Resident Evil oyunu iPhone 15 Pro modelleri için hazır.

Resident Evil 7: Biohazard geliyor

Serinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Resident Evil 7: Biohazard yapımının 2 Temmuz itibariyle iPhone 15 Pro modellerine sunulacağı duyuruldu. Ayrıca Apple M1 işlemcili Mac ve iPad modelleri de oyun ile uyumlu.

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Resident Evil 7: Biohazard serideki ilk birinci şahıs oyun kabul ediliyor. Ethan Winters’ın kaybolan karısını aradığı oyun; hikâyesi, sürreal atmosferi ve akıcılığı ile çıktığı dönemde oldukça olumlu eleştiriler almıştı.

Apple geçen yıl Aralık ayında Resident Evil 4 oyununu, Ekim ayında ise Resident Evil Village oyununu iPhone 15 Pro kullanıcılarına sunmuştu. Resident Evil 2 yapımı da yıl içerisinde kullanıcılarla buluşacak.

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iPhone 15 Pro için üçüncü Resident Evil oyunu