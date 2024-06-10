Resident Evil 7: Biohazard oyunu iPhone 15 Pro serisi için geliyor

Resident Evil 7: Biohazard geliyor
Serinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Resident Evil 7: Biohazard yapımının 2 Temmuz itibariyle iPhone 15 Pro modellerine sunulacağı duyuruldu. Ayrıca Apple M1 işlemcili Mac ve iPad modelleri de oyun ile uyumlu.
Resident Evil 7: Biohazard serideki ilk birinci şahıs oyun kabul ediliyor. Ethan Winters’ın kaybolan karısını aradığı oyun; hikâyesi, sürreal atmosferi ve akıcılığı ile çıktığı dönemde oldukça olumlu eleştiriler almıştı.
Apple geçen yıl Aralık ayında Resident Evil 4 oyununu, Ekim ayında ise Resident Evil Village oyununu iPhone 15 Pro kullanıcılarına sunmuştu. Resident Evil 2 yapımı da yıl içerisinde kullanıcılarla buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.