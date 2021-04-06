Resident Evil'ın online oyunu Resident Evil Re:Verse'ün betası herkes için indirmeye açıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı Resident Evil serisinin yeni online oyunu Resident Evil Re:Verse'ün açık betası indirmeye açıldı.

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Resident Evil Re:Verse geçtiğimiz aylarda bir Resident Evil Village sunumunda duyurulmuştu. Online odaklı bir oyun olan Resident Evil Re:Verse, 6 kişilik çevrimiçi deathmatch'in olduğu bir oyun. Oyun, Resident Evil Village sahipleri için ücretsiz olarak sunulacak.

Geçtiğimiz saatlerde de oyunun betası herkes için indirmeye açıldı. Buradaki Steam adresinden oyunun beta sürümünü ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Oyunu da 8 Nisan Türkiye saati ile 09:00 ve 11 Nisan Türkiye saati ile 09:00 arasında oynayabilirsiniz.

Resident Evil Village ise 7 Mayıs'ta PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

https://www.gamesradar.com/resident-evil-reverse-will-begin-open-beta-tests-april-8-11/

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