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    Resident Evil'ın online oyunu Resident Evil Re:Verse'ün betası herkes için indirmeye açıldı

    Başarılı oyun serisi Resident Evil'ın yayıncısı Capcom'un marka için geçtiğimiz aylarda duyurduğu Resident Evil Re:Verse'ün açık betası indirmeye açıldı.
    06 Nisan 2021, 18:00 (1 hf.)
    1,4b
    1
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Resident Evil'ın online oyunu Resident Evil Re:Verse'ün betası herkes için indirmeye açıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı Resident Evil serisinin yeni online oyunu Resident Evil Re:Verse'ün açık betası indirmeye açıldı.

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    Resident Evil Re:Verse geçtiğimiz aylarda bir Resident Evil Village sunumunda duyurulmuştu. Online odaklı bir oyun olan Resident Evil Re:Verse, 6 kişilik çevrimiçi deathmatch'in olduğu bir oyun. Oyun, Resident Evil Village sahipleri için ücretsiz olarak sunulacak.

    Geçtiğimiz saatlerde de oyunun betası herkes için indirmeye açıldı. Buradaki Steam adresinden oyunun beta sürümünü ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Oyunu da 8 Nisan Türkiye saati ile 09:00 ve 11 Nisan Türkiye saati ile 09:00 arasında oynayabilirsiniz.

    Resident Evil Village ise 7 Mayıs'ta PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.



    https://www.gamesradar.com/resident-evil-reverse-will-begin-open-beta-tests-april-8-11/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Holy Templar (Holy Templar ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    oynanış çok saçma. survivors vs zombies gibi olsa daha iyi olurdu. böyle olunca herhangi bir karakteri vurabiliyorsun. ulan bu battle royale olayını kim çıkardıysa kafasına taş düşsün. corona gibi yavaş yavaş oyun sektörünü batırmaya çalışıyor. killing floor 2'deki gibi yapsalar çok daha iyi olurdu. bir takım survivors diğer takım zed olarak oynuyordu. zedler kf2'nin zombie gibi yaratıkları. yaratık olarak ise çeşitli power kullanımları vardı. mesela bu videoya bakın. 7. dakikaya kadar çeşitli zedler ile oynuyor, hepsinin ayrı zayıf ve güçlü yanları var, ekranın sağ altında ise saldırı çeşitlerini görürsünüz. 7.10'da ise boss olarak oynuyor. 6 zed 6 survivor oluyor modsuz sunucularda. boss'u öldürünce survivor takımı kazanıyor, ama boss bölümünde ya da daha öncesinde survivor takımındakiler ölürse oyun bitiyor. sonra tekrar başlıyorsunuz. hani çok ideal değil ama resident evil'dan çok daha iyi. en azından oynanışı bile güzel 10 class var hepsinin ayrı silahı ve özellikleri vs. oyunda baya güzel oynamayan varsa indirimde filan alın, her indirim dönemi fiyatı düşer bu oyunun.
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    ARISLCK 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Trailer çok kötüymüş
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