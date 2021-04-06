Yeni Assassin's Creed oyunu Üçüncü Haçlı Seferi döneminde geçebilir

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Assassin's Creed'in bildiğiniz gibi her oyunu farklı bir dönemde ve farklı bir bölgede geçiyor. Bu yüzden her yeni Assassin's Creed oyunu çıktıktan sonra bir sonraki oyunun hangi dönemde geçeceği merak ediliyor.

İlginizi Çekebilir

Dying Light 2'nin haritası ilk oyundan 4 kat daha büyük olacak

Ayrıca Bkz. "Rainbow Six Quarantine'den uzaylılarla savaşın olduğu oynanış videosu sızdırıldı"

Daha öncesinde Assassin's Creed Valhalla ile ilgili duyurulmadan bilgiler sızdıran Fransız YouTuber Jonathan, yeni Assassin's Creed oyunu hakkında bazı bilgiler bildiğini iddia etti. Yayınladığı videosunda, önce çıkan bazı söylentilerin neden yalan olduğunu açıkladı, ardından da bazı ipuçlarına sahip olduğunu söyledi ve bazılarını paylaştı.

Söylediğine göre yeni Assassin's Creed oyunu Üçüncü Haçlı Seferi döneminde, yani 1189-1192 yılları arasında geçebilir. Bu da ilk Assassin's Creed oyunu ile yaklaşık olarak aynı dönem diyebiliriz. Çıkan diğer söylentilerin ise altının çok dolu olmadığını söylemek gerek ancak yine de sizlerle paylaşalım. Yeni oyunda Akka, Korfu, Dubrovnik, Viyana, Köln ve Paris şehirleri de oyunun geçebileceği olası şehirler.

Bu bilgilerin yalnızca söylentiden ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var. Son olarak Fransız YouTuber Jonathan, oyunun bu yıl değil 2022 yılında çıkacağını söylüyor ki bu zaten şaşırtıcı olmaz. Ubisoft, Assassin's Creed oyunlarını artık iki yılda bir yayınlıyor.

https://www.dsogaming.com/news/the-next-assassins-creed-game-may-return-to-the-third-crusade-in-2022/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.