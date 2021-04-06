Yeni Assassin's Creed oyunu Üçüncü Haçlı Seferi döneminde geçebilir

Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Assassin's Creed'in bildiğiniz gibi her oyunu farklı bir dönemde ve farklı bir bölgede geçiyor. Bu yüzden her yeni Assassin's Creed oyunu çıktıktan sonra bir sonraki oyunun hangi dönemde geçeceği merak ediliyor.İlginizi Çekebilir Dying Light 2'nin haritası ilk oyundan 4 kat daha büyük olacak
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Daha öncesinde Assassin's Creed Valhalla ile ilgili duyurulmadan bilgiler sızdıran Fransız YouTuber Jonathan, yeni Assassin's Creed oyunu hakkında bazı bilgiler bildiğini iddia etti. Yayınladığı videosunda, önce çıkan bazı söylentilerin neden yalan olduğunu açıkladı, ardından da bazı ipuçlarına sahip olduğunu söyledi ve bazılarını paylaştı.
Söylediğine göre yeni Assassin's Creed oyunu Üçüncü Haçlı Seferi döneminde, yani 1189-1192 yılları arasında geçebilir. Bu da ilk Assassin's Creed oyunu ile yaklaşık olarak aynı dönem diyebiliriz. Çıkan diğer söylentilerin ise altının çok dolu olmadığını söylemek gerek ancak yine de sizlerle paylaşalım. Yeni oyunda Akka, Korfu, Dubrovnik, Viyana, Köln ve Paris şehirleri de oyunun geçebileceği olası şehirler.
Bu bilgilerin yalnızca söylentiden ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var. Son olarak Fransız YouTuber Jonathan, oyunun bu yıl değil 2022 yılında çıkacağını söylüyor ki bu zaten şaşırtıcı olmaz. Ubisoft, Assassin's Creed oyunlarını artık iki yılda bir yayınlıyor.
https://www.dsogaming.com/news/the-next-assassins-creed-game-may-return-to-the-third-crusade-in-2022/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En efsane konu AC1 (Selçuklular ve Haçlılar arasındaki savaştan nemalanana liderlere suikast düzenleyen Haşhaşiyiz)
En oynanabilir ve oynaması zevkli AC2+ ac2 brotherhood (Esas oğlan haçlı asilzadesini madikleyince torunu olarak italyan asilzadesiyiz,italyada damdan dama zıplıyoruz)
Istanbul ve kapadokya'da geçen: ac2 revelations ( italyan asilzade atalarının izin sürmek için Alamut'a giderken Osmanlı'da 17yaşındaki Sultan Süleyman ile işbirliği yapıyor, ama oyun sonunda Mekke fethinden dönen Yavuz Sultan Selim bizi ülkeden kovuyor)
en beğenmediklerim, ilk 5 dakka oynayıp kapattıklarım : ac syndicate (ingiliz sanayi devrimi) + ac 3 (amerikan iç savaşı ve özgürlük mücadelesi/ kızılderililer) + ac unity (fransız devrimi)
mutlaka oynanması gereken: ac 4 black flag (korsan bey okyanuslarda ve güney amerikada, ortam çok güzeldi)
beklediğimden çok daha iyi çıkan : AC origins + tüm dlcler (çok uzun süre sonra alıp götürdü konu ve ortam antik mısıra, antik mısır hatta din kültürünün yunanılar tarafından nasıl çalındığını anlatmışlar güzelce)
origins ile hemen hemen aynı olsa ama top olduğumuz: Ac odyssey (antik mısır öncesi antik yunan ama karakterimiz ya top ya da lezbo- spartalılar ya da antik yunanlılar taradından birini seçiyoruz)
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