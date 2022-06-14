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    Resident Evil 2, 3 ve 7'nin yenil nesil güncellemesi geldi: RE: Village'a yeni DLC'si duyuruldu

    Popüler oyun serisi Resident Evil'dan geçtiğimiz saatlerde yeni haberler geldi. Resident Evil 2, 3 ve 7'nin yeni nesil güncellemesi yayınlandı.                   
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    Resident Evil serisinden yeni haberler geldi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler oyun serisi Resident Evil serisinden güzel haberler geldi.

    Resident Evil 2, 3 ve 7'ye Yeni Nesil Güncelleme

    Geçtiğimiz saatlerde Capcom'un sunumu esnasında Resident Evil 2, Resident Evil 3 ve Resident Evil 7'nin yeni nesil güncellemesi duyuruldu. Hatta duyurulmasının yanı sıra şu andan itibaren oyuna sahip olanlar ücretsiz bir şekilde PS5 veya Xbox Series'inden güncellemeyi indirebilir.

    Herhangi bir ekstra ücret bulunmuyor. Oyunun PC yaması da aynı şekilde mevcut. Bu yeni güncelleme ışın izleme, 3D ses, yüksek kare hızı ve DualSense'in yeni nesil özelliklerini sunuyor. 

    Bu güncellemeler dışında serinin son oyunu Resident Evil Village için de güzel bir haber geldi. Resident Evil Village için yeni bir DLC duyuruldu. 28 Ekim' 2022'de The Winters genişleme paketi olarak çıkacak olan bu pakette oyun için hikaye odaklı yeni bir bölüm, online Resident Evil oyunu Resident Evil Re:Verse ve Village için üçüncü şahıs modu bulunacak.

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    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

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    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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