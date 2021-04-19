Resident Evil Village için PS5, PS4 Pro ve PS4 arasındaki grafik karşılaştırma videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın PlayStation kullanıcıları için demosu yayınlandı. Demonun yayınlanmasının ardından da PlayStation konsolları arasındaki grafik farkını gösteren bir video paylaşıldı.

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PlayStation kullanıcıları için özel olarak yayınlanan demo 24 saat boyunca erişime açıktı. Bu süreçte de PlayStation konsollarındaki performans farkını gösteren bir video yayınlandı. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Capcom zaten resmi olarak platformlardaki çözünürülük ve FPS değerlerini paylaşmıştı. O değerleri de aşağıda bulabilirsiniz.

Yalnızca PlayStation 5 ve 4 sahipleri için oyunun yarım saatlik bölümü daha 25 Nisan 20:00 ile 26 Nisan 04:00 arasında erişilebilir olacak. Ayrıca PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için 2 Mayıs 03:00 ile 3 Mayıs 03:00 arasında 1 saatlik bir demo da yine erişime açılacak.

Capcom'un Paylaştığı Çözünürlük-FPS Değerleri

PlayStation 5 - 4K HDR/60 FPS

- 4K HDR/60 FPS PlayStation 5 (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS

4K HDR/45 FPS Xbox Series X - 4K HDR/60 FPS

4K HDR/60 FPS Xbox Series X (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS

4K HDR/45 FPS Xbox Series S - 1440p HDR/45 FPS

1440p HDR/45 FPS Xbox Series S (Işın İzleme) - 1440p HDR/30 FPS

1440p HDR/30 FPS PlayStation 4 Pro - 1080p/60 FPS

1080p/60 FPS PlayStation 4 Pro (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS

4K HDR/30 FPS PlayStation 4 - 900p/45 FPS

900p/45 FPS Xbox One X - 1080p/60 FPS

1080p/60 FPS Xbox One X (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS

4K HDR/30 FPS Xbox One - 900p/30 FPS

Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

https://www.gamesradar.com/resident-evil-village-demo-gives-us-performance-comparison-between-ps5-and-ps4-versions/

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