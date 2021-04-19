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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resident Evil Village için PS5, PS4 Pro ve PS4 arasındaki grafik karşılaştırma videosu paylaşıldı

    Capcom’un sıradaki Resident Evil oyunu Resident Evil Village'ın PlayStation'da demosunun yayınlanmasının ardından PlayStation konsolları arasında bir grafik karşılaştırma video paylaşıldı.
    19 Nisan 2021, 19:00 (2 sa.)
    910
    54
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Resident Evil Village için PS5, PS4 Pro ve PS4 arasındaki grafik karşılaştırma videosu paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın PlayStation kullanıcıları için demosu yayınlandı. Demonun yayınlanmasının ardından da PlayStation konsolları arasındaki grafik farkını gösteren bir video paylaşıldı.

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    PlayStation kullanıcıları için özel olarak yayınlanan demo 24 saat boyunca erişime açıktı. Bu süreçte de PlayStation konsollarındaki performans farkını gösteren bir video yayınlandı. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Capcom zaten resmi olarak platformlardaki çözünürülük ve FPS değerlerini paylaşmıştı. O değerleri de aşağıda bulabilirsiniz.

    Yalnızca PlayStation 5 ve 4 sahipleri için oyunun yarım saatlik bölümü daha 25 Nisan 20:00 ile 26 Nisan 04:00 arasında erişilebilir olacak. Ayrıca PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için 2 Mayıs 03:00 ile 3 Mayıs 03:00 arasında 1 saatlik bir demo da yine erişime açılacak. 

    Capcom'un Paylaştığı Çözünürlük-FPS Değerleri 

    • PlayStation 5 - 4K HDR/60 FPS
    • PlayStation 5 (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS
    • Xbox Series X - 4K HDR/60 FPS
    • Xbox Series X (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS
    • Xbox Series S - 1440p HDR/45 FPS
    • Xbox Series S (Işın İzleme) - 1440p HDR/30 FPS
    • PlayStation 4 Pro - 1080p/60 FPS
    • PlayStation 4 Pro (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS
    • PlayStation 4 - 900p/45 FPS
    • Xbox One X - 1080p/60 FPS
    • Xbox One X (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS
    • Xbox One - 900p/30 FPS

    Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.  



    https://www.gamesradar.com/resident-evil-village-demo-gives-us-performance-comparison-between-ps5-and-ps4-versions/
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 5 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 5 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 7 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 16 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 19 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Series X ve Ps5 karşılaştırma bekliyoruz sabırsızlıkla...
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    MortalRide (Fatih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xbox One X'te ışın izleme yok. Çözünürlük yüksek moda alındığı zaman o 4K HDR 30 fps oluyor yazıyor paylaşılan çözünürlük değerlerinde. Yanlış bilgi olmasın.
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