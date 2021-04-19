Resident Evil Village için PS5, PS4 Pro ve PS4 arasındaki grafik karşılaştırma videosu paylaşıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın PlayStation kullanıcıları için demosu yayınlandı. Demonun yayınlanmasının ardından da PlayStation konsolları arasındaki grafik farkını gösteren bir video paylaşıldı.
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PlayStation kullanıcıları için özel olarak yayınlanan demo 24 saat boyunca erişime açıktı. Bu süreçte de PlayStation konsollarındaki performans farkını gösteren bir video yayınlandı. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Capcom zaten resmi olarak platformlardaki çözünürülük ve FPS değerlerini paylaşmıştı. O değerleri de aşağıda bulabilirsiniz.
Yalnızca PlayStation 5 ve 4 sahipleri için oyunun yarım saatlik bölümü daha 25 Nisan 20:00 ile 26 Nisan 04:00 arasında erişilebilir olacak. Ayrıca PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için 2 Mayıs 03:00 ile 3 Mayıs 03:00 arasında 1 saatlik bir demo da yine erişime açılacak.
Capcom'un Paylaştığı Çözünürlük-FPS Değerleri
- PlayStation 5 - 4K HDR/60 FPS
- PlayStation 5 (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS
- Xbox Series X - 4K HDR/60 FPS
- Xbox Series X (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS
- Xbox Series S - 1440p HDR/45 FPS
- Xbox Series S (Işın İzleme) - 1440p HDR/30 FPS
- PlayStation 4 Pro - 1080p/60 FPS
- PlayStation 4 Pro (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS
- PlayStation 4 - 900p/45 FPS
- Xbox One X - 1080p/60 FPS
- Xbox One X (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS
- Xbox One - 900p/30 FPS
Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.
https://www.gamesradar.com/resident-evil-village-demo-gives-us-performance-comparison-between-ps5-and-ps4-versions/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama
Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun
vay be cok iyi gozukuyor
Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur
Pudra sekerligi opsiyonelmi
Yeni zengin oyuncağı