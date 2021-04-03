Resident Evil Village'ın PS4 Pro'dan alınmış 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı.

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IGN'in paylaştığı video, oyunun PlayStation 4 Pro'dan alınmış görüntülerini içeriyor. Oyunun PlayStation 4 Pro'da da gayet iyi durduğunu söylemek gerek ancak oyun yayınlandığında hayal kırıklığına uğramamak için beklentiyi yine de çok yükseltmemek lazım.

Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Bahsi geçen videoyu ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Resident Evil serisinin sekizinci büyük devam oyunu olan Resident Evil Village'da daha önce hiç görmediğin bir hayatta kalma korkusu deneyimini yaşa.



Büyük beğeni toplayan Resident Evil 7 biohazard'daki korkunç olaylardan birkaç yıl sonra geçen yepyeni hikaye örgüsü, geçmişteki kabuslarından kurtularak yeni bir yerde huzurlu bir hayat sürdüren Ethan Winters ve eşi Mia ile başlıyor. Birlikte yeni bir hayata başlamak üzereyken bir kez daha üzerlerine bir trajedi çöker.



Özellikler

Birinci Şahıs Aksiyon Oyunu: Oyuncular Ethan Winters'ın rolüne bürünerek bütün yakın mesafeli savaşları ve korkunç kovalamacaları birinci şahıs perspektifinden deneyimler.

Tanıdık Yüzler ve Yeni Düşmanlar: Chris Redfield genellikle Resident Evil serisinin kahramanı olmuştur ancak Resident Evil Village'da daha sinsi amaçların peşinde. Gizemli köyde yaşayan yeni düşmanlar, Ethan'ı amansız bir şekilde avlayacak ve içine düştüğü bu kabusu anlamaya yönelik tüm çabalarına engel olacak.

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