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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resident Evil Village'ın PS4 Pro'dan alınmış 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı

    Capcom’un sıradaki Resident Evil oyunu Resident Evil Village'ın PlayStation 4 Pro'dan alınmış beş dakikalık oynanış videosu paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    03 Nisan 2021, 14:00 (1 hf.)
    8b
    1
    16
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    Resident Evil Village'ın PS4 Pro'dan alınmış 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5'in gücünü sonuna kadar kullanacak olan açık dünya rol yapma oyunu Forspoken'dan yeni video paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC"

    IGN'in paylaştığı video, oyunun PlayStation 4 Pro'dan alınmış görüntülerini içeriyor. Oyunun PlayStation 4 Pro'da da gayet iyi durduğunu söylemek gerek ancak oyun yayınlandığında hayal kırıklığına uğramamak için beklentiyi yine de çok yükseltmemek lazım.

    Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Bahsi geçen videoyu ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Resident Evil serisinin sekizinci büyük devam oyunu olan Resident Evil Village'da daha önce hiç görmediğin bir hayatta kalma korkusu deneyimini yaşa.

    Büyük beğeni toplayan Resident Evil 7 biohazard'daki korkunç olaylardan birkaç yıl sonra geçen yepyeni hikaye örgüsü, geçmişteki kabuslarından kurtularak yeni bir yerde huzurlu bir hayat sürdüren Ethan Winters ve eşi Mia ile başlıyor. Birlikte yeni bir hayata başlamak üzereyken bir kez daha üzerlerine bir trajedi çöker.

    Özellikler

    • Birinci Şahıs Aksiyon Oyunu: Oyuncular Ethan Winters'ın rolüne bürünerek bütün yakın mesafeli savaşları ve korkunç kovalamacaları birinci şahıs perspektifinden deneyimler.
    • Tanıdık Yüzler ve Yeni Düşmanlar: Chris Redfield genellikle Resident Evil serisinin kahramanı olmuştur ancak Resident Evil Village'da daha sinsi amaçların peşinde. Gizemli köyde yaşayan yeni düşmanlar, Ethan'ı amansız bir şekilde avlayacak ve içine düştüğü bu kabusu anlamaya yönelik tüm çabalarına engel olacak.


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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    V VieraGT (Ryan Viera) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    anlaşılan o ki re7 gibi - rahatsız edici seviyede gerilimli bir oyunu olacak. Ben hala bekletiyorum re7'yi, SPOILER - benim hatun elektrikli testere ile kolumu kesip elime verdiğinden beri - SPOILER kendime gelemedim daha.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resident Evil'in bi konusu vardı, belli karakterleri vardı, oyunda heran birşey olacak korkusu, hem zorlu bulmacalar, hem muhteşem müzikler vardı. Konuyu ve karakterleri değiştirdiniz. Çevreyi genelde eskitme, ahşap ve tünel basitliğine indirdiniz yani detay az, şehir sokaklarındaki gibi görseli ve detayı bulamıyoruz. bir parçayı ararken map de geziyoduk ama şimdi düz bi ilerleme.. Oynanış süresi uzun olsa bari bir umudum bu kaldı.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Araba satıp veriliyormu
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun mekaniği aynı hiç bir değişiklik yok. Hikaye devam hikeyesi yedinci oyunun lakin artık sıktı bu düzen daha geniş bir dünya da geçmesi lagzim 500 TL etmez yani ..
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    R retro61 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Grafikler tırt...
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    Mugetsuga 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tall Lady bana Floor Jansen'i hatırlatıyor tip olarak. Aşırı benziyor
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    E evo_4 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Koca memeli abla bir yana merchant olması bu oyunu benim için beklemeye değer kılıyor.



    What are you buyin?
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    neo23 (neo ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Resident Evil oyunlarında bosslar ,düşmanlar korkutucu ve gizemli olmalı.Resident Evil 1 Remakede ,Tyrant,Wesker,gizemli bir yerde,tavana asılı sandıktan çıkan yaratık,Resident Evil 2’de Mr.X ,Tyrant ,Resident Evil 3’te durdurulamayan yok edici ve Starrs böğürmesiyle peşimizden ayrılmayan Nemesis,Resident Evil 4’teki pek çok gizemli düşman,Code Veronica’da Antartika’da gizli bir yerde zincirle bağlanmış olan ve bir anda zincirlerinden kurtulup karşımıza çıkan boss vs.hepsi oyuna yakışan karakterlerdi.
    Bence Resident Evil 8’deki bu Banu Alkan benzeri ,silikon göğüslü boss,oyunun gizemli ve korkutucu yapısına uygun bir boss olmamış.
    Umarım,sadece ilk bölümlerde bir şekilde yenip geçeceğimiz bir bosstur.Her şeye rağmen Resident Evil 4’ü hatırlatan köy temasıyla ve yapımcının da Resident Evil 4’e benzeyecek şeklindeki açıklamalarıyla yine çok beğenilen bir Resident Evil oyunu olacaktır,
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    ahmet51 (Arthur MORGAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) neo23
    Ben şahsen Mr x ve Nemesis'ten daha fazla ürktüm .Tamam seksi ve cekici bir kötu karakter yapmislar ama Çok dengesiz ve psikopat birine benziyor .Özellikte merdivenden yukarı çıkarken görünen dev cüssesi ve sinirlendikten sonra oturduğu makyaj masasını çokta zorlanmadan fırlatıp darmadağın etmesi beni korkuttu ve senin aksine Dimitescuyla çokça karşılaşmayı umuyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    süsse 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    ön siparişimi verdim,yaş 42 ps 1 zamanından beri serinin hayranı olarak söylüyorum,iyisiyle kötüsüyle kaçmaz oynanır.
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    # Ace # (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Big Lady meme dalgası sonrası her türlü deli gibi satacaktır.

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    8017 kez okundu.
    12 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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