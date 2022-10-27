Phil Spencer Call of Duty serisini Nintendo Switch’e getirmek istiyor

Phil Spencer, Call of Duty’i mümkün olduğu kadar çok platformda görmek istiyor
WSJ Live’da Tom Warren ile görüşen Spencer, Xbox’ın Activision’ı satın alma süreci ve Call of Duty’nin geleceği hakkında konuştu. Serinin Playstation’da var olmaya devam edeceğini tekrar belirten Spencer, oyunları Nintendo Switch dahil mümkün olduğu kadar çok platformda görmek istediğini belirtti. Spencer, ayrıca mobil oyun dünyasının önemini vurguladı ve Call of Duty serisinin mobilde var olmaya devam edeceğini onaylamış oldu.
Switch’in oldukça güçsüz bir konsol olduğunu düşündüğümüzde Warzone ve Modern Warfare gibi oyunları platformda görmemiz imkânsız olsa da Xbox yönetiminde Activision, Switch’e özel bir Call of Duty oyunu geliştirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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