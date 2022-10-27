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    Phil Spencer Call of Duty serisini Nintendo Switch’e getirmek istiyor

    Oyun dünyasında en sevilen isimlerden olan Xbox Başkanı Phil Spencer, Call of Duty serisi hakkında konuştu. Spencer, Call of Duty oyunlarını Nintendo Switch’e getirmek istediğini belirtti.
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    Call of Duty oyunları Nintendo Switch'e gelebilir Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler oyun serilerinden olan Call of Duty, her yıl yeni bir oyun ile karşımıza çıkıyor ve neredeyse her yıl en çok satan oyun olmayı başarıyor. Mobilde de milyonlarca dolar kazanan seri, popülerliğine rağmen uzun zamandır Nintendo cihazlarında yer almıyor. En son 2013 yılında Wii U için çıkış yapan Call of Duty, yakında Nintendo cihazlarına geri dönebilir.

    Phil Spencer, Call of Duty’i mümkün olduğu kadar çok platformda görmek istiyor

    WSJ Live’da Tom Warren ile görüşen Spencer, Xbox’ın Activision’ı satın alma süreci ve Call of Duty’nin geleceği hakkında konuştu. Serinin Playstation’da var olmaya devam edeceğini tekrar belirten Spencer, oyunları Nintendo Switch dahil mümkün olduğu kadar çok platformda görmek istediğini belirtti. Spencer, ayrıca mobil oyun dünyasının önemini vurguladı ve Call of Duty serisinin mobilde var olmaya devam edeceğini onaylamış oldu.

    Switch’in oldukça güçsüz bir konsol olduğunu düşündüğümüzde Warzone ve Modern Warfare gibi oyunları platformda görmemiz imkânsız olsa da Xbox yönetiminde Activision, Switch’e özel bir Call of Duty oyunu geliştirebilir. 

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