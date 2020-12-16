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    Resmen açıklandı: Periscope kapanıyor

    Twitter, tasarruf nedeniyle Periscope'u kapatma kararı aldı. Platformun kullanıcı sayısı azaldığı için ve maliyetlerin zamanlar artacağı düşünüldüğü için kapatma kararı aldı.
    5 gün
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    32
    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5

    Resmen açıklandı: Periscope kapanıyor
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    Twitter’ın sahibi olduğu canlı yayın platformu Periscope için yolu sonu geldi. Ülkemizde geniş kitleye ulaşan Periscope, Mart 2021’de kapanıyor.

    Twitter, Periscope’un kapatılma kararına gerekçe olarak kullanıcı sayısının azalmasını ve maliyetlerin zamanla artmasını gösteriyor. Mart 2021’den itibaren canlı yayın yapmak isteyen kullanıcıların Twitter Live özelliğini kullanması gerektiğini ifade ediyor.

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    Uygulamaya gelecek yeni güncellemenin ardından Periscope’ta yeni bir profil oluşturulamayacak. Mart 2021’de ise Periscope’un fişi çekilecek ve App Store, Play Store gibi uygulama marketlerinden kaldırılacak. Uygulama kapanana kadar tekrar yayınlarınızı ve verilerinizi bilgisayarınızı indirerek yedekleyebileceksiniz.

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    Periscope’un kullanıcı kitlesinin büyük bölümünü Türk kullanıcılar oluşturuyor. Periscope, Türkiye’deki bir şirketle isim benzerliği olduğu için ülkemizdeki adını Scope olarak değiştirimişti. Periscope’ta Süper Lig maçları korsan olarak yayınlanıyordu. Bu nedenle Süper Lig maçlarının yayın saatlerinde Periscope’a mahkeme kararıyla erişim engeli uygulanıyor. Ülkemizdeki sosyal medya yasası nedeniyle Periscope'un Türkiye'de bir kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Firma, temsilci belirlemediği için Kasım 2020'de 10 milyon TL, Aralık 2020'de 30 milyon TL tutarında iki cezaya maruz kaldı.

    Periscope’tan yapılan açıklamada yukarıdaki bilgilerin yanı sıra veda cümleleri olarak şu ifadelere yer veriliyor:

    “Periscope’u kullanarak dünyada neler olup bittiğini bizlere gösteren, buna zaman ve enerji harcayan herkese minnettarız. Birlikte çok şey öğrendik, inanılmaz deneyimler yaşadık, tarihin unutulmaz anlarına tanıklık ettik. Hayranların sevdiklerine seslendiği bir platforma ev sahipliği yapmak ve bu platforma yüreğimizi vermek bizim için bir onurdu. Çok teşekkürler. Sevgilerle… Periscope ekibi.”



    https://periscope.medium.com/farewell-periscope-164db2742b7c Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Askaparta 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir ceza daha verseydik, para paradır.
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    Xantiave (Anıl coruk) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    az çektirmedi :D
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    Hisar18 (Hakan Demirci) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    31`cilerin gözü yaşlı 😃😃😃
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    apali42 (Mehmet Duru) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Lan bu programda en az iki kadına aşık olduydum.Kalplere az para vermedim.

    İnstam Facebook um yoktu birtek bu vardı.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Mastırcılar garip kaldı😁😁
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    hazarcep (Hazar ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ee showkarı nereden izleyeceğiz
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    The Alim (Alim ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Onlyfans geleli buralar çoraklaşmıştı.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hayat kadınlarının müşteri bulma programına dönmüştü zaten
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu cezayı ödeyen varsa eğer bu paraların nereye gittiğini çok merak ediyorum. Bu cezalardan gelen parayı harcayacak kadar giderlerinin olması mümkün değil.
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    SosyalSatis (Ege Ak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    +18 yapnların yayınını kapatmasan tasarrufa gerek kalmazdı kral :d
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    Paetzold 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tombalacıların gözü yaşlı.
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    Stand Alone (The Power of Faith) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İçki içip karıyla kızlar üniversitede fuhuş yanların gözleri yaşlı.
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    cleancoder (Faruk ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Stand Alone
    Üniversite ne alaka? Cahil cühela kendini nasıl belli ediyor ya, hayret gerçekten.
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ifşacılar ağlıyor şu anda, nereye gidecekler acaba :D
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    5624 kez okundu.
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    Periscope, periscope kapanıyor mu ve
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