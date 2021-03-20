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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resmen açıklandı: Twitter temsilci atayacak

    Ulaştırma ve Altyapı Başkan Yardımcısı Ö.F. Sayan, Twitter'ın ülkemizde temsilci atayacağını resmen açıkladı. Twitter temsilci atama kararı almasaydı bant daraltma cezasına maruz kalacaktı.
    20 Mart 2021, 01:39 (3 sa.)
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    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Resmen açıklandı: Twitter temsilci atayacak
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    Geçtiğimiz gün Twitter’ın Türkiye’ye temsilci atayacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bugün konu hakkında ilk resmi açıklama geldi.

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    Ayrıca Bkz. "TRT dijital platformları için çalışmalara başladı"

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye’de temsilci atayacağını duyurdu. Ülkemizdeki sosyal medya yasasına göre günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden sosyal ağ platformlarının Türkiye'de temsilci ataması gerekiyor. Bugüne kadar temsilci atama kararı almayan Twitter, bant daraltma cezasıyla karşı karşıyaydı. Bu durum ortadan kalkmış oldu. Ayrıca Twitter hakkında uygulanan Türkiye'den reklam almama cezası da geri çekildi. Türkiye'deki reklamverenler Twitter'da reklam yayınlayabilecek.

    Twitter’ın temsilci atama kararıyla birlikte Türkiye’de temsilci atama zorunluluğu olduğu halde bu adımı atmayan tek platform Pinterest kaldı. Pinterest, Nisan ayının sonuna kadar temsilci belirlemezse yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak.

    Resmen açıklandı: Twitter temsilci atayacak
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    VK, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn ve Dailymotion platformları Türkiye'de temsilci atama kararı aldı. Twitter'ın başvuru işlemleri sürüyor.



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    mert1907 10 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
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    berk768 37 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Adamı böyle ip gibi dizerler.
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    G gidi (gidi gidi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    sadece pinterest değil discord curiouscat gibi daha adını bilmediğimiz bir sürü firma vardır, devletini seven ihbarı basar
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    T th9 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    istanbul sözleşmesinden çıkılmış.bazı "milliyetçiler" sevinebilir, artık aile içi şiddeti koruyan bir kural yok. Clap Clap
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    TherafluForte (Ömer ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizimkilere helal olsun. Dirayetli duruş ve uygun yaptırımlarla burnundan kıl aldırmayan devleri bile diz çöktürebiliyorsun. Dış kaynaklara faydalı yaptırımların, iç kaynaklara teşviğin artması dileğiyle.
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    lord87 (musa öz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    adam olsunlar böyle.
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