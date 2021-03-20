Resmen açıklandı: Twitter temsilci atayacak

Geçtiğimiz gün Twitter’ın Türkiye’ye temsilci atayacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bugün konu hakkında ilk resmi açıklama geldi.İlginizi Çekebilir TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye’de temsilci atayacağını duyurdu. Ülkemizdeki sosyal medya yasasına göre günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden sosyal ağ platformlarının Türkiye'de temsilci ataması gerekiyor. Bugüne kadar temsilci atama kararı almayan Twitter, bant daraltma cezasıyla karşı karşıyaydı. Bu durum ortadan kalkmış oldu. Ayrıca Twitter hakkında uygulanan Türkiye'den reklam almama cezası da geri çekildi. Türkiye'deki reklamverenler Twitter'da reklam yayınlayabilecek.
Twitter’ın temsilci atama kararıyla birlikte Türkiye’de temsilci atama zorunluluğu olduğu halde bu adımı atmayan tek platform Pinterest kaldı. Pinterest, Nisan ayının sonuna kadar temsilci belirlemezse yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak.
VK, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn ve Dailymotion platformları Türkiye'de temsilci atama kararı aldı. Twitter'ın başvuru işlemleri sürüyor.
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Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?