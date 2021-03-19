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    TRT dijital platformları için çalışmalara başladı

    Yurt içi ve yurt dışı için iki farklı dijital platform hazırlayan TRT grubu içerikler için de çalışmalara başladı. Önemli isimler ile görüşmeler devam ediyor.
    19 Mart 2021, 14:00 (7 sa.)
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    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TRT dijital platformları için çalışmalara başladı
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    Özellikle pandemi sürecinde insanların eve kapanması dijital platformlara ilgiyi adeta patlattı. Netflix beklemediği rakamlara ulaşırken Disney+ da 4 yılda toplayabileceği abone sayısını sadece 18 ayda toplamayı başardı. Ülkemizde de yavaş yavaş yerli içerik platformları artmaya başladı.

    TRT sağlam geliyor

    Netflix’in ülkemize girişi ile birlikte dijital platformlar öne çıkmaya başlamıştı. Pandemi ile birlikte de adeta patlama yaşandı. Hali hazırda uydu odaklı çalışan BeinConnect ve Dsmart gibi platformlar içeriğe ağırlık vermeye başlarken BluTV ve PuhuTV gibi platformlar da orijinal içerik sayısını arttırdı.

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    Bu dönemde GAIN ve Exxen gibi yeni yatırımlara şahit olduk. Yavaş yavaş televizyon dünyasının ağır topları da trende katılmaya başladı. TRT iki iddialı dijital platform ile Netflix gibi rakiplerine göz dağı vermeyi amaçlıyor.

    Geçtiğimiz ay ilk işaretleri verilen dijital platformlardan TRT0 yurt içine yönelik içerikler hazırlamak için kolları sıvadı. Tutunamayanlar dizisinden tanıdıımız yönetmen Osman Nail Doğan; Dünya Hali adlı bir dizi için çalışmalara başladı. Yine farklı içerikler için görüşmeler sürüyor.

    Bunun yanında Asya, Endonezya, Malezya, Hindistan, Avrupa ve Uygurca konuşulan bölgelere hitap edecek bir dijital platform daha olacak. İçeriklerin ise daha geniş kapsamlı hazırlanacağı ifade ediliyor.

    Henüz TRT dijital platformları için abonelik ücreti olacak mı belli değil. TRT yanında Dsmart platformunun da yeni bir içerik platformu için hazırlık aşamasında olduğu sosyal medyada konuşuluyor.



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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    einhander (Erdem ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen muratcanterzi
    trt nin bir ağırlı kalmadı ülkede onuda itibarsızlaştırdılar
    2 Yanıt Yanıtla +31
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    M muratcanterzi (Murat Can Terzi) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke TRT'yi BBC ile rekabet ederken görebilsek.

    Türkçe öğreten yayınlar, Türk Tarihi, BBC kalitesinde belgeseller, podcast'ler. Bütçe desen var.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    K kingsix (Murat Arman) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tabi nasil olsa keriz var ödeyen, gec bile kalmislar. Daha otoyol ve koprulerin parasini odeyemedik.
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    C coolman06 (Erkan S.) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    TRT nin genel izleyici kitlesi uydu izleyicisi, dijitalde internete para verip izlemez hele ki platformda paralı olursa hiç izlemez. İzlenme oranı düşük olur.
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    E elmasss12 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hesaplarım
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    mezun2021itü 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir devlet neden dizi üretmek için ödenek ayırır ki saçmaklığın daniskası şu trt yı satacak biri gelse direkt oyumu veririm heryerden kalksın şu trt vergisi
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dijital Platform Vergisi mi geliyor.
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    mtanhu (murat ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir çok kişi TRT'yi eleştirmiş ancak, biraz da yönetim kimse onun kontrolüne geçmesi normal çünkü devlet kanalı, özerk değil.

    Ancak şu bilinmeli bence: Hem TRT kanalları hem de TRT radyo kanalları özellikle radyo kanalı ülkede en kaliteli içerik üreten bir kanal. aslında tv kanalı da öyle, haberleri geçmek lazım elleri mahkum biraz fakat belgesel kanalı, kültür kanalı ve çocuk kanalı benim en favorilerimden halen.

    Evde çocuklarıma sadece TRT Çocuk izletirim, ıvırzıvır oyuncak çikolata reklamı yok bi kere:)) reklam yok en güzeli bence. ve Belgesel kanalı tabiki. en favorim Su Savaşçıları.

    Radyo'yu özellikle web üzerinden dinlerim eski yapımlara ulaşmak bir harika..

    TRT'nin dijital platformuna üye olurum ben.
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    Jose_Gökhan 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Trt'nin yapması gereken tek şey halkı bilinçlendirici yayınlar yapmak,güzel belgeseller çekmek.Özel kanallar ile sidik yarıştırmak için bizim vergimi yemek değil.
    Yanıtla +1
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    denile 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    TRT İzle ve TRT Dinle uygulamaları halihazırda vardı, yabancı dizi de görürsek süper olur.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    hareketliperde (tuluy ....) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) denile
    TRT dinle uygulamasını yayınlandığı zamandan beri aktif olarak kullanıyorum. çok güzel bir platform. umarım bozmazlar
    Yanıtla +3
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Milleten zorla (TRT payı, vergi vs.) aldıkları paraları bir yerlere akıtacaklar. Birilerini köşeden köşe yapacaklar desenize :) İyi iyi güzel...
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunun içinde ayrı vergi ödeyecek miyiz?
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    B Boranay 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır sadece trt radyo3 dışında hiçbir yayınını izlemediğim halde katkı payı adı altında ne kadar paramızı aldı şu ana kadar hesabını yapmadım.

    TRT birşeyler yapacaksa önce adil ve tarafsız habercilikle işe başlasın.

    İktidarın borazanı olmuş bir kurum eminim ki halkın en azından yarısı tarafından haklı olarak izlenmemekte. Ama yok saydığı halkın yarısından katkı payını hiç sıkılmadan almakta.

    Aslında geçmişte de hep böyleydi. Yani davul kimdeyse tokmakta ondaydı. TRT genel müdürünü sen atarsan o da senin siyasal görüşüne göre hareket eder.

    Tıpkı Üniversite rektörleri gibi, hakim ve savcılar gibi, valiler gibi, emniyet müdürleri gibi, diyanet işleri başkanı gibi... vs. vs.

    En azından bundan önceki dönemlerde rektörler kısmen de olsa seçimle geliyordu göreve.

    Üniversiteler de kargaşa yaratıyormuş gerekçesiyle kaldırıldı seçimler.

    Ama padişahımızı seçerken sandığa gitmemiz kargaşayı bırak, bilakis demokrasinin gereği ve vatandaşlık görevimizmiş.
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