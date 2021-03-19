TRT dijital platformları için çalışmalara başladı

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Özellikle pandemi sürecinde insanların eve kapanması dijital platformlara ilgiyi adeta patlattı. Netflix beklemediği rakamlara ulaşırken Disney+ da 4 yılda toplayabileceği abone sayısını sadece 18 ayda toplamayı başardı. Ülkemizde de yavaş yavaş yerli içerik platformları artmaya başladı.

TRT sağlam geliyor

Netflix’in ülkemize girişi ile birlikte dijital platformlar öne çıkmaya başlamıştı. Pandemi ile birlikte de adeta patlama yaşandı. Hali hazırda uydu odaklı çalışan BeinConnect ve Dsmart gibi platformlar içeriğe ağırlık vermeye başlarken BluTV ve PuhuTV gibi platformlar da orijinal içerik sayısını arttırdı.

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Bu dönemde GAIN ve Exxen gibi yeni yatırımlara şahit olduk. Yavaş yavaş televizyon dünyasının ağır topları da trende katılmaya başladı. TRT iki iddialı dijital platform ile Netflix gibi rakiplerine göz dağı vermeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz ay ilk işaretleri verilen dijital platformlardan TRT0 yurt içine yönelik içerikler hazırlamak için kolları sıvadı. Tutunamayanlar dizisinden tanıdıımız yönetmen Osman Nail Doğan; Dünya Hali adlı bir dizi için çalışmalara başladı. Yine farklı içerikler için görüşmeler sürüyor.

Bunun yanında Asya, Endonezya, Malezya, Hindistan, Avrupa ve Uygurca konuşulan bölgelere hitap edecek bir dijital platform daha olacak. İçeriklerin ise daha geniş kapsamlı hazırlanacağı ifade ediliyor.

Henüz TRT dijital platformları için abonelik ücreti olacak mı belli değil. TRT yanında Dsmart platformunun da yeni bir içerik platformu için hazırlık aşamasında olduğu sosyal medyada konuşuluyor.

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