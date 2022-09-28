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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S8 FE ortaya çıktı

    Samsung’un biraz daha orta seviyeye konumlandıracağı Samsung Galaxy Tab S8 FE tablet modeli testlere girmeye başladı. Bu da çıkışın yakın olduğunu gösteriyor.   
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    Samsung Galaxy Tab S8 FE
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    Samsung’un amiral gemisi Galaxy Tab S8 serisini piyasaya sürdükten sonra sıra uygun fiyatlı modele geldi. Samsung Galaxy Tab S8 FE olacağı tahmin edilen yeni model benchmark testlerinde görünmeye başladı.

    Samsung Galaxy Tab S8 FE neler sunacak?

    SM-X506B numarasıyla testlere giren Samsung Galaxy Tab S8 FE modeli 6nm Kompanio 900T yonga seti ile geliyor. 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği ile yonga seti tabletler için geliştirilmişti.

    4GB RAM bellek yine düşük bir konfigürasyonla geleceğini gösteriyor. Önceki modelde olduğu gibi 12.4 inçlik ekran, 64GB depolama, LTE desteği gibi özellikler miras alınabilir. Samsung genelde seride iddialı özellikleri ilk üç modele ayırıyor. Henüz Samsung Galaxy Tab S8 FE için bir çıkış tarihi mevcut değil ancak yıl sonuna kalmayacağı tahmin ediliyor. Önceki model geçen sene Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü.

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    Sarı Mucit 3 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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