Returnal’ın PC için çıkış tarihi açıklandı: Sistem gereksinimleri değiştirildi

Tam Boyutta Gör Housemarque’nin Playstation 5’e özel olarak çıkış yapan oyunu Returnal, geçtiğimiz aylarda PC platformu için de duyurulmuştu. Bu yıl çıkış yapacağı bilinen oyunun çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı.

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Returnal 15 Şubat’ta PC için çıkış yapacak

Sony, Returnal’ın 15 Şubat’ta PC için çıkış yapacağını duyurdu. Işın izleme kaynaklı gölgeler dışında ışın izleme kaynaklı yansımaları da destekleyecek oyun, 21:9 ve 32:9 geniş açı formatlarını da destekleyecek. Ayrıca Sony, diğer PC portlarında olduğu gibi Returnal’da da Nvidia DLSS ve AMD FSR desteğine yer verecek. PC’ye spesifik özellikleri bir fragmanda gösteren Sony, oyunun detaylı sistem gereksinimlerini de paylaştı.

Returnal PC Sistem Gereksinimleri

Minimum – 720p@60fps

Grafik ayarları: Düşük

Düşük CPU: Core i5-6400 veya Ryzen 5 1500X

Core i5-6400 veya Ryzen 5 1500X GPU: GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB

GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB RAM : 16GB DDR4

: 16GB DDR4 İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1903)

Windows 10 64-bit (1903) Depolama: 60GB HDD (SSD önerilir)

Orta - 1080p@60fps

Grafik ayarları: Orta

Orta CPU: Core i5-8400 veya Ryzen 5 2600

Core i5-8400 veya Ryzen 5 2600 GPU: GeForce GTX 1070 veya Radeon RX 5600 XT 6GB

GeForce GTX 1070 veya Radeon RX 5600 XT 6GB RAM: 16GB DDR4

16GB DDR4 İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1903)

Windows 10 64-bit (1903) Depolama: 60GB SSD

Önerilen - 1080p@60fps

Grafik ayarları: Yüksek

Yüksek CPU: Core i7-8700 veya Ryzen 7 2700X

Core i7-8700 veya Ryzen 7 2700X GPU: RTX 2070 Super 8GB veya Radeon RX 6700XT 12GB

RTX 2070 Super 8GB veya Radeon RX 6700XT 12GB RAM: 16GB DDR4

16GB DDR4 İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1903)

Windows 10 64-bit (1903) Depolama: 60GB SSD

Destansı - 4K@60fps

Grafik ayarları: Destansı

Destansı CPU: Core i7-9700K veya Ryzen 7 3700X

Core i7-9700K veya Ryzen 7 3700X GPU: RTX 3080 10GB veya Radeon RX 6800 XT 16GB

RTX 3080 10GB veya Radeon RX 6800 XT 16GB RAM: 32GB DDR4

32GB DDR4 İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1903)

Windows 10 64-bit (1903) Depolama: 60GB SSD

Işın izleme - 4K@60fps

Grafik ayarları: Destansı

Destansı CPU: Core i7-11900K veya Ryzen 9 5900X

Core i7-11900K veya Ryzen 9 5900X GPU: RTX 3080 Ti 12GB veya Radeon RX 6950 XT 16GB

RTX 3080 Ti 12GB veya Radeon RX 6950 XT 16GB RAM: 32 GB DDR4

GB DDR4 İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1903)

Windows 10 64-bit (1903) Depolama: 60GB SSD

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Returnal'ın PC için çıkış tarihi belli oldu