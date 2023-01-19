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    Returnal’ın PC için çıkış tarihi açıklandı: Sistem gereksinimleri değiştirildi

    Konsolda Playstation 5’e özel olarak gelen Returnal, geçtiğimiz aylarda PC için duyurulmuştu. Oyunun şimdi de çıkış tarihi ve detaylı sistem gereksinimleri açıklandı.
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    Returnal'ın PC için çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Housemarque’nin Playstation 5’e özel olarak çıkış yapan oyunu Returnal, geçtiğimiz aylarda PC platformu için de duyurulmuştu. Bu yıl çıkış yapacağı bilinen oyunun çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı.

    Returnal 15 Şubat’ta PC için çıkış yapacak

    Sony, Returnal’ın 15 Şubat’ta PC için çıkış yapacağını duyurdu. Işın izleme kaynaklı gölgeler dışında ışın izleme kaynaklı yansımaları da destekleyecek oyun, 21:9 ve 32:9 geniş açı formatlarını da destekleyecek. Ayrıca Sony, diğer PC portlarında olduğu gibi Returnal’da da Nvidia DLSS ve AMD FSR desteğine yer verecek. PC’ye spesifik özellikleri bir fragmanda gösteren Sony, oyunun detaylı sistem gereksinimlerini de paylaştı.

    Returnal PC Sistem Gereksinimleri

    Minimum – 720p@60fps

    • Grafik ayarları: Düşük
    • CPU: Core i5-6400 veya Ryzen 5 1500X
    • GPU: GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB
    • RAM: 16GB DDR4
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1903)
    • Depolama: 60GB HDD (SSD önerilir)

    Orta - 1080p@60fps

    • Grafik ayarları: Orta
    • CPU: Core i5-8400 veya Ryzen 5 2600
    • GPU: GeForce GTX 1070 veya Radeon RX 5600 XT 6GB
    • RAM: 16GB DDR4
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1903)
    • Depolama: 60GB SSD

    Önerilen - 1080p@60fps

    • Grafik ayarları: Yüksek
    • CPU: Core i7-8700 veya Ryzen 7 2700X
    • GPU: RTX 2070 Super 8GB veya Radeon RX 6700XT 12GB
    • RAM: 16GB DDR4
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1903)
    • Depolama: 60GB SSD

    Destansı - 4K@60fps

    • Grafik ayarları: Destansı
    • CPU: Core i7-9700K veya Ryzen 7 3700X
    • GPU: RTX 3080 10GB veya Radeon RX 6800 XT 16GB
    • RAM: 32GB DDR4
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1903)
    • Depolama: 60GB SSD

    Işın izleme - 4K@60fps

    • Grafik ayarları: Destansı
    • CPU: Core i7-11900K veya Ryzen 9 5900X
    • GPU: RTX 3080 Ti 12GB veya Radeon RX 6950 XT 16GB
    • RAM: 32GB DDR4
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1903)
    • Depolama: 60GB SSD
    Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=OKZV00Esu54 https://wccftech.com/returnal-to-release-on-pc-on-february-15th-detailed-system-requirements-revealed/
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