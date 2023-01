Kuzey Amerika’da 2022’nin en çok satan konsolu Nintendo Switch oldu: PS5 geri kaldı

Tam Boyutta Gör 2022’nin bitmesi ile yılın önemli istatistikleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Bağımsız bir araştırma firması olan NPD Group’tan gelen bilgilere göre Nintendo Switch, Kuzey Amerika’da en çok satan konsol olmayı başarmış.

Playstation 5 ise en çok para kazandıran konsol oldu

NPD Group’tan Mat Piscatella’nın paylaşımına göre Kuzey Amerika’da yılın en çok satan konsolu Nintendo Switch oldu. Playstation 5 ise daha yüksek fiyatı sebebiyle yılın en çok para kazandıran konsolu olmayı başardı. Playstation 5’in yıl boyu stok sorunları yaşaması, Nintendo Switch’in birinciliği almasında büyük bir rol oynamış olabilir. Sony’nin stok problemlerini çözmeye başlaması ile 2022’nin ekim ve kasım aylarında en çok konsol PS5 olmuş ancak aralık ayında Nintendo Switch tekrar birinciliği kapmış.

Ayrıca NPD Group’un ek verilerine göre 2022 yılında oyun sektörüne harcanan para gerilemiş ve 56.6 milyar dolara düşmüş ancak konsol satışlarında artış devam etmiş. Genel sektöre harcanan paranın azalmasının ise 2022'de AAA oyunlarının sayısındakı düşüş olduğu düşünülüyor.

2023 önemli bir yıl olacak

2023 ise oyuncular için oldukça heyecan uyandıran bir yıl olacak gibi gözüküyor. Playstation 5’in stok sorunlarının çözülmesi, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Starfield ve Spider-Man 2 gibi oyunların çıkması ve Nintendo’nun olası yeni nesil konsolu oyun dünyasını derinden etkileyecektir. Bakalım Sony, 2023’te en çok konsol satan firma olabilecek mi.

