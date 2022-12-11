Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Returnal’ın sistem gereksinimleri dudak uçuklatıyor: Önerilen RAM tutarı 32GB

    Playstation 5’e özel olarak çıkış yapan başarılı oyun Returnal, yakında PC için çıkış yapacak. Oyunun PC duyurusunun ardından şimdi de dudak uçuklatan sistem gereksinimleri açıklandı.
    Oy Ver
    Returnal'ın PC isistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Nisan 2021’de Playstation 5 için çıkış yapan Returnal, roguelike elementleri ve ilginç atmosferi ile yılın en beğenilen oyunlarından olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz aylarda oyunun PC portu hakkında gelen iddiaların ardından Sony, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Game Awards 2022’de oyunu PC platformu için duyurdu. Oyunun duyurusunun ardından şimdi de sistem gereksinimleri açıklandı.

    Returnal Sistem Gereksinimleri

    Minimum

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Versiyon 1903)
    • İşlemci: Core i5-6400 veya Ryzen 5 1500X
    • Bellek: 16GB RAM
    • Grafik Birimi: GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB
    • Depolama: 60GB
    • Notlar: SSD depolama önerilir.

    Önerilen

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Versiyon 1903)
    • İşlemci: Core i7-8700 veya Ryzen 7 2700X
    • Bellek: 32GB RAM
    • Grafik Birimi: Nvidia RTX 2070 Super 8GB veya AMD RX 6700XT 12GB
    • Depolama: 60GB

    Housemarque ve Climax Studios ortaklığında geliştirilen Returnal, PC oyuncularının kavuştuğu yeni bir Playstation yapımı olacak. Ayrıca oyun, sevilen PC teknolojileri olan Nvidia DLSS ve AMD FSR desteği de sunacak. Oyunun 2023’ün başlarında yayınlanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız