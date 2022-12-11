Returnal’ın sistem gereksinimleri dudak uçuklatıyor: Önerilen RAM tutarı 32GB

Tam Boyutta Gör Nisan 2021’de Playstation 5 için çıkış yapan Returnal, roguelike elementleri ve ilginç atmosferi ile yılın en beğenilen oyunlarından olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz aylarda oyunun PC portu hakkında gelen iddiaların ardından Sony, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Game Awards 2022’de oyunu PC platformu için duyurdu. Oyunun duyurusunun ardından şimdi de sistem gereksinimleri açıklandı.

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Returnal Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Versiyon 1903)

Windows 10 64-bit (Versiyon 1903) İşlemci: Core i5-6400 veya Ryzen 5 1500X

Core i5-6400 veya Ryzen 5 1500X Bellek: 16GB RAM

16GB RAM Grafik Birimi: GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB

GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB Depolama: 60GB

60GB Notlar: SSD depolama önerilir.

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Versiyon 1903)

Windows 10 64-bit (Versiyon 1903) İşlemci: Core i7-8700 veya Ryzen 7 2700X

Core i7-8700 veya Ryzen 7 2700X Bellek: 32GB RAM

32GB RAM Grafik Birimi: Nvidia RTX 2070 Super 8GB veya AMD RX 6700XT 12GB

Nvidia RTX 2070 Super 8GB veya AMD RX 6700XT 12GB Depolama: 60GB

Housemarque ve Climax Studios ortaklığında geliştirilen Returnal, PC oyuncularının kavuştuğu yeni bir Playstation yapımı olacak. Ayrıca oyun, sevilen PC teknolojileri olan Nvidia DLSS ve AMD FSR desteği de sunacak. Oyunun 2023’ün başlarında yayınlanması bekleniyor.

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Returnal'ın PC isistem gereksinimleri açıklandı