Returnal’ın sistem gereksinimleri dudak uçuklatıyor: Önerilen RAM tutarı 32GB

Returnal Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Versiyon 1903)
- İşlemci: Core i5-6400 veya Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16GB RAM
- Grafik Birimi: GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB
- Depolama: 60GB
- Notlar: SSD depolama önerilir.
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Versiyon 1903)
- İşlemci: Core i7-8700 veya Ryzen 7 2700X
- Bellek: 32GB RAM
- Grafik Birimi: Nvidia RTX 2070 Super 8GB veya AMD RX 6700XT 12GB
- Depolama: 60GB
Housemarque ve Climax Studios ortaklığında geliştirilen Returnal, PC oyuncularının kavuştuğu yeni bir Playstation yapımı olacak. Ayrıca oyun, sevilen PC teknolojileri olan Nvidia DLSS ve AMD FSR desteği de sunacak. Oyunun 2023’ün başlarında yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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