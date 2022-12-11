Joker’ın devam filminden ilk görsel yayınlandı

Joker Arkham Asylum’da
İlk filmin sonunda Arkham Akıl Hastanesi’ne yatırılan Arthur, muhtemelen ikinci filmin büyük çoğunluğunu burada geçirecek. Görselde de Joker’ın Arkham Asylum’da bakım aldığı görülüyor. Lady Gaga tarafından canlandırılacak Harley Quinn karakterini içerecek film, muhtemelen ikilinin aşk ve delilik hikayesine odaklanacak. Müzikal elementler de barındırması beklenen film, 4 Ekim 2024’te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım