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    Anlık Bildirim

    Joker’ın devam filminden ilk görsel yayınlandı

    2019’un en sevilen filmlerinden olan ve iki farklı Oscar kazanan Joker, yakında yeni filmine kavuşacak. Müzikal olması beklenen filmden sosyal medya üzerinden ilk görsel yayınlandı.
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    Joker: Folie A Deux filminden ilk görsel yayınlandı Tam Boyutta Gör
    DC’nin en sevilen karakterlerinden olan Batman’in baş düşmanı Joker, geçtiğimiz yıllarda ilk kez kendi filmine kavuşmuştu. Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Arthur Fleck karakterinin Joker’a dönüşünü anlatan 2019 çıkışlı film, oldukça beğenildi ve iki farklı Oscar ödülü kazanmayı başardı. Filmin başarısının ardından yönetmen Todd Phillips, ikinci filmin mümkün olduğunu söylemişti ve Joker’ın ikinci filmi geçtiğimiz aylarda duyuruldu. Joker: Folie A Deux isimli filmden ilk görsel, Todd Phillips'in Instagram hesabı üzerinden yayınlandı.

    Joker Arkham Asylum’da

    İlk filmin sonunda Arkham Akıl Hastanesi’ne yatırılan Arthur, muhtemelen ikinci filmin büyük çoğunluğunu burada geçirecek. Görselde de Joker’ın Arkham Asylum’da bakım aldığı görülüyor. Lady Gaga tarafından canlandırılacak Harley Quinn karakterini içerecek film, muhtemelen ikilinin aşk ve delilik hikayesine odaklanacak. Müzikal elementler de barındırması beklenen film, 4 Ekim 2024’te vizyona girecek.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 6 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 6 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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