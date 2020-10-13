Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak

Tesla'nın gelişmiş tam otomatik sürüş sistemi Full Self-Driving (FSD), Ağustos ayında şirket patronu Elon Musk tarafından bizzat test edilmişti. Tesla bu özelliğin önümüzdeki hafta müşterilere sunulacağı açıkladı.
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Musk otopilot ile işe gidip gelmişti
Otopilot işlevlerine erken erişim olarak adlandırılan bu program, Tesla elektrikli araçları, sürücünün kontrol sürecine minimum müdahale ile günlük modda sürmenizi sağlıyor. Elon Musk'a göre, yazılım kökten olmak üzere yeniden tasarlandı ve Musk, Ağustos ayında kişisel elektrikli arabasını kullanarak işe gidip gelirken neredeyse tamamen otopilot özelliğini kullandığını söyledi. Tüm Tesla müşterileri ise bu yazılıma altı ila on hafta içinde erişebilecekler.
Musk, Eylül ayında güncellemenin yayınlanmasını ertelemiş, ancak son teslim tarihinin duyurduğu andan itibaren bir aydan daha fazla uzamayacağına söz vermişti. Şirket patronu yaptığı açıklamada FSD yazılımının sınırlı beta sürümünü, test etmeleri üzere, deneyimli bir sürücü grubuna açacaklarını belirtti. Musk'ın önceki beyanlarına göre, yazılımın halka açık sürümü bu yıl Aralık ayına kadar piyasaya çıkacak. Full Self-Driving'in sürücülere açılacak son güncellemesi, sürücülerin ellerini direksiyon simidinde tutmalarını ve her zaman kontrolü ele almaya hazır olmalarını gerektirecek.
https://electrek.co/2020/10/12/tesla-release-full-self-driving-beta-customers-next-week/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Milli eğitim bakanlığı yapay zekalı eğitim programı çıkardık demişti, neredeyse 35 yıllık yazılım yapıyorum, Bir de steaming video yayını yapmak milyonlarca öğrenciye inanamamıştım Ne gurur verici bir şey.
Milyar dolarlık donanım ve alt yapı lazım. Zoom milyar dolarlık firma oldu bir anda. Fakat öğrendim ki eba denilen yazılım zoom u kullanıyormuş anlaşma yapmışlar. Tabii ki doğru olan da bu gökten zembille inmez yazacak insan alt yapı ve yazılımlar. Fakat çıkıp da dünya da tekiz yapay zekalı hem de diye hava atmak insanları kandırmaktır ve bunu yapan bir eğitimci.
Akşamları tartışma programlarında hangi tarikat iyi hangisi kötü kapatmak mı lazım bunlar tartışılıyor.
100 yıl önce Atam Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir demiş fakat geldiğimiz yokta çok üzücü. Maneviyatın da ilmi vardır ilahi teknolojide vardır. İlim demek ataistlik demek değildir. Allah’ın ilmidir. Sevgiler