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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Elon Musk'ın Ağustos ayında test ettiği ve Full Self-Driving olarak adlandırılan tam otomatik pilot özelliğini kullanıcılara açmaya hazırlanıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak
    Tam Boyutta Gör

    Tesla'nın gelişmiş tam otomatik sürüş sistemi Full Self-Driving (FSD), Ağustos ayında şirket patronu Elon Musk tarafından bizzat test edilmişti. Tesla bu özelliğin önümüzdeki hafta müşterilere sunulacağı açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor"

    Musk otopilot ile işe gidip gelmişti

    Otopilot işlevlerine erken erişim olarak adlandırılan bu program, Tesla elektrikli araçları, sürücünün kontrol sürecine minimum müdahale ile günlük modda sürmenizi sağlıyor. Elon Musk'a göre, yazılım kökten olmak üzere yeniden tasarlandı ve Musk, Ağustos ayında kişisel elektrikli arabasını kullanarak işe gidip gelirken neredeyse tamamen otopilot özelliğini kullandığını söyledi. Tüm Tesla müşterileri ise bu yazılıma altı ila on hafta içinde erişebilecekler.

    Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak
    Tam Boyutta Gör

    Musk, Eylül ayında güncellemenin yayınlanmasını ertelemiş, ancak son teslim tarihinin duyurduğu andan itibaren bir aydan daha fazla uzamayacağına söz vermişti. Şirket patronu yaptığı açıklamada FSD yazılımının sınırlı beta sürümünü, test etmeleri üzere, deneyimli bir sürücü grubuna açacaklarını belirtti. Musk'ın önceki beyanlarına göre, yazılımın halka açık sürümü bu yıl Aralık ayına kadar piyasaya çıkacak. Full Self-Driving'in sürücülere açılacak son güncellemesi, sürücülerin ellerini direksiyon simidinde tutmalarını ve her zaman kontrolü ele almaya hazır olmalarını gerektirecek.



    https://electrek.co/2020/10/12/tesla-release-full-self-driving-beta-customers-next-week/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. en beğenilen
    Biraz bekleselerdi keşke, biz daha önce çıkarırdık kesin.



    Milli eğitim bakanlığı yapay zekalı eğitim programı çıkardık demişti, neredeyse 35 yıllık yazılım yapıyorum, Bir de steaming video yayını yapmak milyonlarca öğrenciye inanamamıştım Ne gurur verici bir şey.



    Milyar dolarlık donanım ve alt yapı lazım. Zoom milyar dolarlık firma oldu bir anda. Fakat öğrendim ki eba denilen yazılım zoom u kullanıyormuş anlaşma yapmışlar. Tabii ki doğru olan da bu gökten zembille inmez yazacak insan alt yapı ve yazılımlar. Fakat çıkıp da dünya da tekiz yapay zekalı hem de diye hava atmak insanları kandırmaktır ve bunu yapan bir eğitimci.



    Akşamları tartışma programlarında hangi tarikat iyi hangisi kötü kapatmak mı lazım bunlar tartışılıyor.



    100 yıl önce Atam Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir demiş fakat geldiğimiz yokta çok üzücü. Maneviyatın da ilmi vardır ilahi teknolojide vardır. İlim demek ataistlik demek değildir. Allah’ın ilmidir. Sevgiler
    Biraz bekleselerdi keşke, biz daha önce çıkarırdık kesin. Milli eğitim bakanlığı yapay zekalı eğitim programı çıkardık demişti, neredeyse 35 y...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Devamlı söylüyorum. Buna daha bir 15-20 sene var.
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    haberelectro 1 hf.
    YAV HEHE
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 1 hf.
    Hingistan ve Çin işlek ve kalabalık caddelerinde çalışsın bende alacam. Ahanda şuraya yazdım...
    Yanıtla
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    BlackGhost12 1 hf.
    Sadece kamera ile bu iş halledilemez bence. Radar lazım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. en beğenilen
    Biraz bekleselerdi keşke, biz daha önce çıkarırdık kesin.



    Milli eğitim bakanlığı yapay zekalı eğitim programı çıkardık demişti, neredeyse 35 yıllık yazılım yapıyorum, Bir de steaming video yayını yapmak milyonlarca öğrenciye inanamamıştım Ne gurur verici bir şey.



    Milyar dolarlık donanım ve alt yapı lazım. Zoom milyar dolarlık firma oldu bir anda. Fakat öğrendim ki eba denilen yazılım zoom u kullanıyormuş anlaşma yapmışlar. Tabii ki doğru olan da bu gökten zembille inmez yazacak insan alt yapı ve yazılımlar. Fakat çıkıp da dünya da tekiz yapay zekalı hem de diye hava atmak insanları kandırmaktır ve bunu yapan bir eğitimci.



    Akşamları tartışma programlarında hangi tarikat iyi hangisi kötü kapatmak mı lazım bunlar tartışılıyor.



    100 yıl önce Atam Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir demiş fakat geldiğimiz yokta çok üzücü. Maneviyatın da ilmi vardır ilahi teknolojide vardır. İlim demek ataistlik demek değildir. Allah’ın ilmidir. Sevgiler
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