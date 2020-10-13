Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak

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Tesla'nın gelişmiş tam otomatik sürüş sistemi Full Self-Driving (FSD), Ağustos ayında şirket patronu Elon Musk tarafından bizzat test edilmişti. Tesla bu özelliğin önümüzdeki hafta müşterilere sunulacağı açıkladı.

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Musk otopilot ile işe gidip gelmişti

Otopilot işlevlerine erken erişim olarak adlandırılan bu program, Tesla elektrikli araçları, sürücünün kontrol sürecine minimum müdahale ile günlük modda sürmenizi sağlıyor. Elon Musk'a göre, yazılım kökten olmak üzere yeniden tasarlandı ve Musk, Ağustos ayında kişisel elektrikli arabasını kullanarak işe gidip gelirken neredeyse tamamen otopilot özelliğini kullandığını söyledi. Tüm Tesla müşterileri ise bu yazılıma altı ila on hafta içinde erişebilecekler.

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Musk, Eylül ayında güncellemenin yayınlanmasını ertelemiş, ancak son teslim tarihinin duyurduğu andan itibaren bir aydan daha fazla uzamayacağına söz vermişti. Şirket patronu yaptığı açıklamada FSD yazılımının sınırlı beta sürümünü, test etmeleri üzere, deneyimli bir sürücü grubuna açacaklarını belirtti. Musk'ın önceki beyanlarına göre, yazılımın halka açık sürümü bu yıl Aralık ayına kadar piyasaya çıkacak. Full Self-Driving'in sürücülere açılacak son güncellemesi, sürücülerin ellerini direksiyon simidinde tutmalarını ve her zaman kontrolü ele almaya hazır olmalarını gerektirecek.

https://electrek.co/2020/10/12/tesla-release-full-self-driving-beta-customers-next-week/

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