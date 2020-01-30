RGB aydınlatma olmayan Asus ROG Strix Riser kablosu satışa çıktı

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Bugün kasasında bir aydınlatma ahengi yakalamak isteyenler için kablolardan güç kaynaklarına kadar hemen tüm bileşenlerde RGB özelliği olduğunu görüyoruz. Hatta artık RGB aydınlatmalı maket RAM bellekler bile mevcut. Üreticiler genelde RGB ürünlere ağırlık veriyorlar.

Uzun süredir ROG markası altında RGB aydınlatmasını öne çıkaran Asus geçtiğimiz haftalarda RGB aydınlatma olmayan bir PCIe kablosu ile karşımıza çıkmıştı. Asus ROG Strix Riser kablosu satışa başladı.

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Asus ROG Strix Riser özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Strix Riser adındaki PCIe kablosu; seri içerisinde uzun zamandır piyasaya sürülen ilk RGB aydınlatmasız ürün olarak dikkat çekiyor. ROG Strix Riser kablosu daha çok ROG markalı oyuncu anakartları için geliştirilmiş.

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Kablonun PCIe x16 slotunun olduğu kısmı metal bir plaka ile desteklenmiş. Safe Slot adı verilen bu kısım geleneksel plastik kaplamalara göre 1.8 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Safe Slot genel olarak ROG marka anakartlarda yer alıyor.

Tam olarak 240 mm x 127 mm x 10 mm ölçülere sahip olan kablonun 18-20cm uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor. Asus ROG Strix Riser kablosu 40 Avro fiyat etiketi ile satışa başlamış durumda.

https://www.guru3d.com/news-story/asus-releases-rog-strix-riser-cable.html

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