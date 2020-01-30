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    RGB aydınlatma olmayan Asus ROG Strix Riser kablosu satışa çıktı

    Asus'un uzun zaman sonra RGB aydınlatma barındırmayan ilk ROG ürünü olarak lanse ettiği ROG Strix Riser kablosu yüksek bir fiyat etiketi ile satışa başlamış durumda.
    2 gün
    1,2b
    02
    12
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    RGB aydınlatma olmayan Asus ROG Strix Riser kablosu satışa çıktı
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    Bugün kasasında bir aydınlatma ahengi yakalamak isteyenler için kablolardan güç kaynaklarına kadar hemen tüm bileşenlerde RGB özelliği olduğunu görüyoruz. Hatta artık RGB aydınlatmalı maket RAM bellekler bile mevcut. Üreticiler genelde RGB ürünlere ağırlık veriyorlar.

    Uzun süredir ROG markası altında RGB aydınlatmasını öne çıkaran Asus geçtiğimiz haftalarda RGB aydınlatma olmayan bir PCIe kablosu ile karşımıza çıkmıştı. Asus ROG Strix Riser kablosu satışa başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Asus uzun zaman sonra ilk RGB olmayan ROG Strix ürününü duyurdu

    Asus ROG Strix Riser özellikleri ve fiyatı

    Asus ROG Strix Riser adındaki PCIe kablosu; seri içerisinde uzun zamandır piyasaya sürülen ilk RGB aydınlatmasız ürün olarak dikkat çekiyor. ROG Strix Riser kablosu daha çok ROG markalı oyuncu anakartları için geliştirilmiş.

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    Kablonun PCIe x16 slotunun olduğu kısmı metal bir plaka ile desteklenmiş. Safe Slot adı verilen bu kısım geleneksel plastik kaplamalara göre 1.8 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Safe Slot genel olarak ROG marka anakartlarda yer alıyor.

    Tam olarak 240 mm x 127 mm x 10 mm ölçülere sahip olan kablonun 18-20cm uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor. Asus ROG Strix Riser kablosu 40 Avro fiyat etiketi ile satışa başlamış durumda.



    https://www.guru3d.com/news-story/asus-releases-rog-strix-riser-cable.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Conar-XP (@conar-xp) 2 gün en beğenilen
    Bu haber'i aynı resim'le daha önce'de okudum gibi geldi bana, sanki inception.

    Fakat herhâl'de o haber'de duyurdu diyor'du, bu'nda ise satışa çıktı deniliyor olmalı.

    Ve evet, 40 avro pahalı ama gerçi taş'ın üzeri'ne Asus yazsa'lar o'na bile müşteri bulur'lar.
    Bu haber'i aynı resim'le daha önce'de okudum gibi geldi bana, sanki inception. Fakat herhâl'de o haber'de duyurdu diyor'du, bu'nda ise sa...
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    -Gardiyan- 1 gün
    RGB den öte fiyatı fazla yüksek.
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    Mutlak.Sıfır 1 gün
    Bu Rgb ne işe yarar arkadaş kasanın içine malzemeleri koyuyorsunuz abi, bir daha dönüp bakmıyorsunuz bitti gitti ya ışık olsa ne olur olmasa ne olur, ekstra para ödemekten başka bir şeye yaramıyor.
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    Mütercim Bey 1 gün Mutlak.Sıfır
    Kasayı masanın altına atıyorsan evet bir daha görmüyorsun ama masanın üstüne koyuyorsan görsel bir işlevi oluyor. Ayrıca içinde toz birikip birikmediğini her an görüyorsun, herhangi bir fanda vs sıkıntı varsa farkedebiliyorsun vs vs. Herkesin beğenmek zorunda olmadığı gibi isteyen istediği parayı da verir.
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    ssbrutality 1 gün
    Biri de demiyor ki aga bu nedir ne işe yarar?
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    GuvenDMRK 1 gün ssbrutality
    Resme bakınca bilmeyende anlar aslında, bu pcı-express slotunu uzatmakta kullanılan bir aparat.

    Genelde mini ıtx kasalarda kullanılır dı fakat son zamanlarda çoğunluk la atx ve yan kapağı cam olan kasalarda rgb li e.kartının görselliği adına kullanılır.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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    burakesan 2 gün
    RGB yok, ben kaçar.
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    Conar-XP 2 gün en beğenilen
    Bu haber'i aynı resim'le daha önce'de okudum gibi geldi bana, sanki inception.

    Fakat herhâl'de o haber'de duyurdu diyor'du, bu'nda ise satışa çıktı deniliyor olmalı.

    Ve evet, 40 avro pahalı ama gerçi taş'ın üzeri'ne Asus yazsa'lar o'na bile müşteri bulur'lar.
    Yanıtla +5
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    derkaiser9591 2 gün
    Arkadaşlar bu başlıkları yazan kişiler ne yazdıklarını tekrar okumuyor mu? ''RGB aydınlatma olmayan Asus ROG Strix Riser kablosu'' şeklinde yazılmaz, ''RGB aydınlatması olmayan Asus ROG Strix Riser kablosu'' şeklinde yazılır. Bunun gibi basit Türkçe hatalarını çok sık görür olduk.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    burakdc 1 gün derkaiser9591
    Söz gelimi " Yurt dışında faaliyet gösteren Türk şirketler için önemli kararlar" gibi bir sürü cümle var. Doğrusu " Yurt dışında faaliyet gösteren Türk şirketleri için önemli kararlar" olacak. İsmin i hali nedense özellikle kullanılmıyor.
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    Sütyen_Teli 2 gün
    RGB yokmuş niye çıkarttılar ki :(

    Ben şimdi bunu almak istesem kasamda ışıksız olacak ama ben kasamı mini pavyon aydınlatma gibi kullanmak istiyorum
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    Galatas4ray 2 gün
    Bence 40 avro yabancılara bile pahalı bir fiyat😀
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    1204 kez okundu.
    8 kişi, toplam 8 yorum yazdı.

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    asus, asus rog strix riser ve Donanım
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