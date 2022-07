Marvel’ın I Am Groot dizisinden ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Guardians of the Galaxy’nin sevilen üyesi Groot, kendi dizisine kavuşuyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan ve gelecek ay Disney+’ta yayınlanacak olan I Am Groot dizisinden ilk fragman San Diego Comic Con’da yayınlandı.

I Am Groot 10 Ağustos'ta yayınlanacak

Dizi, ilk Guardians of the Galaxy filminden sonra küçülen Groot’un maceralarını anlatacak. Animasyon olarak yayınlanacak dizi, 5 bölümden oluşacak. Guardians of the Galaxy serisinin yönetmeni James Gunn, dizinin Guardians of the Galaxy hikayesinin bir parçası olmayacağını belirtti. I Am Groot, 10 Ağustos’ta Disney+ platformunda yayınlanacak.

