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    Marvel’ın I Am Groot dizisinden ilk fragman yayınlandı

    Marvel Sinematik Evreni’nde geçecek olan ve Disney+’ta yayınlanacak olan I Am Groot dizisinden ilk fragman yayınlandı. Ağustos ayında yayınlanacak dizi, Groot’un maceralarını anlatacak.
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    Guardians of the Galaxy’nin sevilen üyesi Groot, kendi dizisine kavuşuyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan ve gelecek ay Disney+’ta yayınlanacak olan I Am Groot dizisinden ilk fragman San Diego Comic Con’da yayınlandı.

    I Am Groot 10 Ağustos'ta yayınlanacak

    Dizi, ilk Guardians of the Galaxy filminden sonra küçülen Groot’un maceralarını anlatacak. Animasyon olarak yayınlanacak dizi, 5 bölümden oluşacak. Guardians of the Galaxy serisinin yönetmeni James Gunn, dizinin Guardians of the Galaxy hikayesinin bir parçası olmayacağını belirtti. I Am Groot, 10 Ağustos’ta Disney+ platformunda yayınlanacak.

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