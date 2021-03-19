Ridley Scott ve Peaky Blinders yaratıcısı, 2. Dünya Savaşı temalı bir dizi geliştiriyor

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Alien, Blade Runner, The Martian ve Gladiator gibi filmlerin yönetmeni olan başarılı isim Ridley Scott'ın yeni projesi belli oldu.

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Deadline'ın raporuna göre Ridley Scott ve Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight, II. Dünya Savaşı temalı bir dizi için bir araya geliyor. Dizinin ismi Roads to Freedom olacak ve 10 bölümden oluşacak.

Roads to Freedom, askeri bir tarihçi olan Sir Antony Beevor'ın kitaplarından uyarlanacak ve dizinin yazarlığını Steven Knight ve Sir Antony Beevor üstlenecek. Dizinin II. Dünya Savaşı'nı birçok uluslararası perspektiften anlatacağı söylendi. Dizinin başındaki isimlere baktığımızda ise belgesel tarzına da yakın olacağını söyleyebiliriz.

Dizi birçok ülkedeki askerlerin, kadınların ve çocukların tek bir dramatik nokta ile birbirine bağlanması üzerinde duracak. Dizinin ilk bölümünün yönetmenliğini Ridley Scott üstleencek. Ne yazık ki dizi ile ilgili daha fazla detay şu an için bilinmiyor.

https://www.gamesradar.com/ridley-scott-and-peaky-blinders-creator-teaming-up-for-new-world-war-2-series/

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