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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ridley Scott ve Peaky Blinders yaratıcısı, 2. Dünya Savaşı temalı bir dizi geliştiriyor

    Alien, Gladyatör ve Blade Runner filmlerinin yönetmeni Ridley Scott, Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight ile birlikte II. Dünya Savaşı temalı bir dizi geliştiriyor.
    19 Mart 2021, 14:30 (7 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ridley Scott ve Peaky Blinders yaratıcısı, 2. Dünya Savaşı temalı bir dizi geliştiriyor
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    Alien, Blade Runner, The Martian ve Gladiator gibi filmlerin yönetmeni olan başarılı isim Ridley Scott'ın yeni projesi belli oldu.

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    Deadline'ın raporuna göre Ridley Scott ve Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight, II. Dünya Savaşı temalı bir dizi için bir araya geliyor. Dizinin ismi Roads to Freedom olacak ve 10 bölümden oluşacak. 

    Roads to Freedom, askeri bir tarihçi olan Sir Antony Beevor'ın kitaplarından uyarlanacak ve dizinin yazarlığını Steven Knight ve Sir Antony Beevor üstlenecek. Dizinin II. Dünya Savaşı'nı birçok uluslararası perspektiften anlatacağı söylendi. Dizinin başındaki isimlere baktığımızda ise belgesel tarzına da yakın olacağını söyleyebiliriz.

    Dizi birçok ülkedeki askerlerin, kadınların ve çocukların tek bir dramatik nokta ile birbirine bağlanması üzerinde duracak. Dizinin ilk bölümünün yönetmenliğini Ridley Scott üstleencek. Ne yazık ki dizi ile ilgili daha fazla detay şu an için bilinmiyor.



    https://www.gamesradar.com/ridley-scott-and-peaky-blinders-creator-teaming-up-for-new-world-war-2-series/
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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozanbey86 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    sadece ilk bölüm mü ridley scott neden
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    napolyon94 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine Normandiya, hollanda, ren nehri ver elini zafer şeklinde batı cephesi olmasa bari. Diyeceğim de ismi Roads to Freedom. Bir tane de doğu cephesinde geçen, yada savaşın ilk yıllarında geçen bir şey yapsalar keşke. Sürekli 6 haziran 44- 8 mayıs 45 arası batı cephesine sıkışmış yapımlar görüyoruz.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) napolyon94
    Yapmazlar çünkü o zamanlar nazilere ağır yenildiler bunu göstermek istemezler.
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