PlayStation 5 Pro'nun tasarımını gösteren render videosu ortaya çıktı

İşte PS5 Pro'nun tasarımı
X platformundan NIB kullanıcısının paylaştığı video, Reddit kullanıcısı Dramatic_Experience 6 tarafından oluşturuldu. Sızdıran kişiye göre, böyle bir modelin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor çünkü bakmayı başardıkları ambalajda yalnızca disk sürücüsü olmayan bir konsol yer alıyor. Sızdıran kişinin paylaştığı taslağa bakılırsa, bu render oldukça doğru görünüyor, ancak nihai tasarım biraz daha farklı olabilir.
PlayStation 5 Pro'nun temel modele göre çok daha yüksek grafik performansı sunması bekleniyor. Konsolun GPU’sunun 33.5 teraflop gücünde olacağı belirtiliyor ki bu, PS5’in 10.28 teraflop gücünden oldukça yüksek bir değer. Ek olarak PS5 Pro'nun rasterize edilmiş render performansında yüzde 45'lik bir artış sunacağı söyleniyor. Bu artış, daha güçlü bir GPU ve daha hızlı bellek sayesinde sağlanacak. CPU tarafında ise PS5 ile aynı işlemcinin kullanılacağı ancak saat hızının %10 artışla 3.85 GHZ'e çıkacağı belirtiliyor. Konsol ayrıca, PlayStation Super Spectral Resolution yükseltme teknolojisiyle temel modelden %100 daha hızlı hissettirecek.
PS5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi
Son gelen bilgilere göre Sony, PS5 Pro’yu gösterişli bir etkinlikte tanıtmayacak, PlayStation.Blog sayfası üzerinden duyuracak. PlayStation 5 Pro, temel konsol gibi iki versiyonla gelecek. Konsol, 2 TB NVMe SSD ile gelmeyecek. PlayStation 5 Pro dijital sürüm fiyatı 600 dolar olacak. PS5 Pro diskli versiyonun fiyatı ise 700 dolar olacak. PlayStation 5 Pro’nun 9 Eylül’de tanıtılması ve 6 Aralık'ta satışa sunulması bekleniyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.