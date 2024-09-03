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    Anlık Bildirim

    PlayStation 5 Pro'nun tasarımını gösteren render videosu ortaya çıktı

    Yakında tanıtılacak olan PlayStation 5 Pro'ya ait render videosu ortaya çıktı. Geçen hafta sızdırılan tasarım çiziminden esinlenilerek oluşturulan video, yeni konsola net bir bakış sağlıyor.
    PlayStation 5 Pro'nun tasarımını gösteren video ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yakında tanıtılacak olan PlayStation 5 Pro'ya ait render videosu ortaya çıktı. Geçen hafta sızdırılan tasarım çiziminden esinlenilerek oluşturulan video, yeni konsola net bir bakış sağlıyor.

    İşte PS5 Pro'nun tasarımı

    X platformundan NIB kullanıcısının paylaştığı video, Reddit kullanıcısı Dramatic_Experience 6 tarafından oluşturuldu. Sızdıran kişiye göre, böyle bir modelin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor çünkü bakmayı başardıkları ambalajda yalnızca disk sürücüsü olmayan bir konsol yer alıyor. Sızdıran kişinin paylaştığı taslağa bakılırsa, bu render oldukça doğru görünüyor, ancak nihai tasarım biraz daha farklı olabilir.

    PlayStation 5 Pro'nun temel modele göre çok daha yüksek grafik performansı sunması bekleniyor. Konsolun GPU’sunun 33.5 teraflop gücünde olacağı belirtiliyor ki bu, PS5’in 10.28 teraflop gücünden oldukça yüksek bir değer. Ek olarak PS5 Pro'nun rasterize edilmiş render performansında yüzde 45'lik bir artış sunacağı söyleniyor. Bu artış, daha güçlü bir GPU ve daha hızlı bellek sayesinde sağlanacak. CPU tarafında ise PS5 ile aynı işlemcinin kullanılacağı ancak saat hızının %10 artışla 3.85 GHZ'e çıkacağı belirtiliyor. Konsol ayrıca, PlayStation Super Spectral Resolution yükseltme teknolojisiyle temel modelden %100 daha hızlı hissettirecek. 

    PS5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    Son gelen bilgilere göre Sony, PS5 Pro’yu gösterişli bir etkinlikte tanıtmayacak, PlayStation.Blog sayfası üzerinden duyuracak. PlayStation 5 Pro, temel konsol gibi iki versiyonla gelecek. Konsol, 2 TB NVMe SSD ile gelmeyecek. PlayStation 5 Pro dijital sürüm fiyatı 600 dolar olacak. PS5 Pro diskli versiyonun fiyatı ise 700 dolar olacak. PlayStation 5 Pro’nun 9 Eylül’de tanıtılması ve 6 Aralık'ta satışa sunulması bekleniyor

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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