PlayStation 5 Pro'nun tasarımını gösteren render videosu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Yakında tanıtılacak olan PlayStation 5 Pro'ya ait render videosu ortaya çıktı. Geçen hafta sızdırılan tasarım çiziminden esinlenilerek oluşturulan video, yeni konsola net bir bakış sağlıyor.

İşte PS5 Pro'nun tasarımı

X platformundan NIB kullanıcısının paylaştığı video, Reddit kullanıcısı Dramatic_Experience 6 tarafından oluşturuldu. Sızdıran kişiye göre, böyle bir modelin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor çünkü bakmayı başardıkları ambalajda yalnızca disk sürücüsü olmayan bir konsol yer alıyor. Sızdıran kişinin paylaştığı taslağa bakılırsa, bu render oldukça doğru görünüyor, ancak nihai tasarım biraz daha farklı olabilir.

PS5 Pro'nun fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı 3 gün önce eklendi

PlayStation 5 Pro'nun temel modele göre çok daha yüksek grafik performansı sunması bekleniyor. Konsolun GPU’sunun 33.5 teraflop gücünde olacağı belirtiliyor ki bu, PS5’in 10.28 teraflop gücünden oldukça yüksek bir değer. Ek olarak PS5 Pro'nun rasterize edilmiş render performansında yüzde 45'lik bir artış sunacağı söyleniyor. Bu artış, daha güçlü bir GPU ve daha hızlı bellek sayesinde sağlanacak. CPU tarafında ise PS5 ile aynı işlemcinin kullanılacağı ancak saat hızının %10 artışla 3.85 GHZ'e çıkacağı belirtiliyor. Konsol ayrıca, PlayStation Super Spectral Resolution yükseltme teknolojisiyle temel modelden %100 daha hızlı hissettirecek.

PS5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

Son gelen bilgilere göre Sony, PS5 Pro’yu gösterişli bir etkinlikte tanıtmayacak, PlayStation.Blog sayfası üzerinden duyuracak. PlayStation 5 Pro, temel konsol gibi iki versiyonla gelecek. Konsol, 2 TB NVMe SSD ile gelmeyecek. PlayStation 5 Pro dijital sürüm fiyatı 600 dolar olacak. PS5 Pro diskli versiyonun fiyatı ise 700 dolar olacak. PlayStation 5 Pro’nun 9 Eylül’de tanıtılması ve 6 Aralık'ta satışa sunulması bekleniyor

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PlayStation 5 Pro'nun tasarımını gösteren video ortaya çıktı