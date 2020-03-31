Riot’un taktiksel FPS oyunu Valorant, 7 Nisan’da betaya çıkıyor

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Riot’un Overwatch ve CS:GO karması oyunu olacak Valorant, şimdiye kadar Alpha aşamasında olduğundan hiçbir oyuncuya sunulmamıştı. Oyun, yapılan açıklamaya göre 7 Nisan’da kapalı betaya çıkıyor. Beta sürecinin ne kadar süreceği ya da kaç oyuncunun sürece dâhil edileceği belli değil.

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Riot açıklamasında Riot hesabı ve Twitch hesaplarının birbirine bağlanmasını istiyor. Bu bağlamanın ardından aktive edilen bölgede Valorant yayınları öne çıkarılmış olarak görülecek.

Beta en azından başlangıç sürecinde uluslararası olmayacak. Onun yerine bölge bölge sınırlandırılacak beta, ilk olarak Kanada, Avrupa, Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde açılacak. Planın ilk olarak Valorant’ı tüm dünyada olabildiğince fazla oyuncuya sunmak olduğunu söyleyen Riot yetkilisi, koronavirüs salgını sebebiyle kapasitelerinin düştüğünü ve dağıtımın bu sebeple yavaş olacağını belirtti. Şimdilik firma, en hazır olduğunu hissettiği bölgelere odaklanacak.

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Valorant ilk olarak Ekim ayında “Project A” adı altında ortaya çıkmıştı ve Riot Games tarafından League of Legends dışı ilk olarak sunulacak oyun olarak adlandırılıyordu. Firmadan yapılan açıklamalardan da anladığımız üzere oyunun geliştirilme sürecinde herhangi bir sıkıntı yok ve çok yakında herkesin keyfine sunulacak.

https://beta.playvalorant.com/en-us/

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