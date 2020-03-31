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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Riot’un taktiksel FPS oyunu Valorant, 7 Nisan’da betaya çıkıyor

    Riot Games'ten gelecek olan League of Legends dışındaki ilk oyun Valorant, içinde Türkiye'nin de bulunduğu birkaç bölgede kapalı beta sürecine başlayacak. Bu sürece kaç kişi dahil edilecek bilinmiyor.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Riot’un taktiksel FPS oyunu Valorant, 7 Nisan’da betaya çıkıyor
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    Riot’un Overwatch ve CS:GO karması oyunu olacak Valorant, şimdiye kadar Alpha aşamasında olduğundan hiçbir oyuncuya sunulmamıştı. Oyun, yapılan açıklamaya göre 7 Nisan’da kapalı betaya çıkıyor. Beta sürecinin ne kadar süreceği ya da kaç oyuncunun sürece dâhil edileceği belli değil.

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    Riot açıklamasında Riot hesabı ve Twitch hesaplarının birbirine bağlanmasını istiyor. Bu bağlamanın ardından aktive edilen bölgede Valorant yayınları öne çıkarılmış olarak görülecek. 

    Beta en azından başlangıç sürecinde uluslararası olmayacak. Onun yerine bölge bölge sınırlandırılacak beta, ilk olarak Kanada, Avrupa, Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde açılacak. Planın ilk olarak Valorant’ı tüm dünyada olabildiğince fazla oyuncuya sunmak olduğunu söyleyen Riot yetkilisi, koronavirüs salgını sebebiyle kapasitelerinin düştüğünü ve dağıtımın bu sebeple yavaş olacağını belirtti. Şimdilik firma, en hazır olduğunu hissettiği bölgelere odaklanacak.

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    Valorant ilk olarak Ekim ayında “Project A” adı altında ortaya çıkmıştı ve Riot Games tarafından League of Legends dışı ilk olarak sunulacak oyun olarak adlandırılıyordu. Firmadan yapılan açıklamalardan da anladığımız üzere oyunun geliştirilme sürecinde herhangi bir sıkıntı yok ve çok yakında herkesin keyfine sunulacak.



    https://beta.playvalorant.com/en-us/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa. en beğenilen
    Daha oynamadan bu kadar kötü yorum yapmayı nasıl başarıyorsunuz helal olsun. 10 yıl önce lol'e de kötü bir dota çakması çocuk oyunu bu diyorlardı. Şuan hayatın boyunca kazanamayacağın parayı küçümsediğin çocuk oyun oynayarak kazanıyor.
    Daha oynamadan bu kadar kötü yorum yapmayı nasıl başarıyorsunuz helal olsun. 10 yıl önce lol'e de kötü bir dota çakması çocuk oyunu bu diyorlardı. Şuan hayatın ...
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    Requizm 39 dk.
    Ben oynamayı düşünüyorum.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa. en beğenilen
    Daha oynamadan bu kadar kötü yorum yapmayı nasıl başarıyorsunuz helal olsun. 10 yıl önce lol'e de kötü bir dota çakması çocuk oyunu bu diyorlardı. Şuan hayatın boyunca kazanamayacağın parayı küçümsediğin çocuk oyun oynayarak kazanıyor.
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    afacanlouiee 2 sa.
    cs ve ow un oyuncularını çalalım diye ikisini de birleştirerek leş bir oyun yapmışlar gibi duruyo. yine de deneyeceğim overwatch ı videolarından sevmezdim oyun içi güzeldi.
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    SKYFALL (Gökhan ) 4 sa.
    iğrenç cs görünümü olduğu için berbat diyebilirim.
    Çoluk çocuğa çekici gelebilir.
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