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    Ripple bir ülkeden daha onay aldı

    Blockchain tabanlı ödeme şirketi Ripple, dijital varlık ödemeleri ve token ürünleri sunmak için Singapur’un mali düzenleyicisinden prensipte onay aldı.           

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    Ripple bir ülkeden daha onay aldı Tam Boyutta Gör
    Ripple, Singapur’da dijital varlık hizmetleri için prensip onayı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, prensip onayın XRP likiditesi için kullanılan ‘Talep Üzerine Likidite’ hizmetini ölçeklendirmeye yardımcı olacağı belirtildi. 

    Ripple Markets Asia Pacific adlı yan kuruluşunun Talep Üzerine Likiditesini (ODL) ölçeklendireceği belirtildi. ODL, Ripple müşterilerinin XRP’yi bankalar aracı olmadan dünyanın dört bir yanına taşımalarına yardımcı oluyor. Şirket, Singapur’un Ödeme Hizmeti Yasası kapsamında kurumsal ödeme lisansı için başvuruda bulundu. Şirket, bugün yaptığı açıklamada, Singapur Para Otoritesi’nden (MAS) onay aldığını doğruladı.

    Brad Garlinghouse, Singapurlu kurumu inovasyona öncelik veren yaklaşımı nedeniyle övdü. Garlinghouse, ülkenin Ripple‘ın Asya Pasifik bölgesindeki ticari faaliyetleri için önemli bir geçit sağlayacağını da sözlerine ekledi. Şirketin onay ile müşteri erişimini genişlettiğini bildirdi.

    Alderoty, onayın Ripple’ın müşteri erişimine göre genişlediğini açıklayarak şunları söyledi; 

    “MAS’tan gelen bu ilkesel düzenleyici onay, daha kapsayıcı ve sınırsız bir finansal sistem oluşturmak için blockchain ve kripto teknolojilerine odaklanmak isteyen ileri görüşlü müşterilerimizi daha iyi desteklememizi sağlayacak”

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