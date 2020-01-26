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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ripple borsaya açılmaya hazırlanıyor

    Hızlı ve güvenli finans teknolojileri ile dikkat çeken Ripple firması, yıl sonuna kadar borsaya açılarak sadece kripto para havuzuna bağımlı kalmaktan kurtulmak istiyor.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ripple borsaya açılmaya hazırlanıyor
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    Kripto para piyasasına çıktığı günden bu yana hızlı ve güvenli aktarım teknolojileri ile dikkat çeken ve pek çok finans kuruluşu ile altyapı konusunda iş birlikleri yapan Ripple firması borsaya açılmaya hazırlanıyor.

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    Yeni yatırım desteği

    Davos 2020 etkinliğinde konuşan Ripple patronu Brad Garlinghouse, firmasının lider olmasına çalıştıklarını ve borsaya açılma planının yol haritası içerisinde olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki 12 ay içerisinde bir borsa hamlesi öngörülüyor.

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    Ripple kripto para birimi bu yıl oldukça kötü bir dönem geçirdi. Firma belirli aralıklarla piaysaya Ripple sürerek kendisini fonluyordu ancak fiyatın giderek dibe vurması nedeniyle miktarda azaltıma gidildi.

    Ripple'ın sonraki dönem yatırımları için nakde ihtiyacı olduğu ve bu nedenle borsa hamlesinden önemli bir gelir elde etmeyi planladığı düşünülüyor. Mevcut XRP yatırımcıları ise borsa hamlesinin iyi bir çıkış dönemi yaratacağı konusunda ümitli.



    https://bitcoinist.com/ripple-ipo-render-xrp-an-obsolete-investment/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hidrojennn 2 sa.
    gerçek paranın yerine sözde geçecek digital para Ripple, borsaya girip gerçek para toplamaya çalışıyor. borsa da ripple ile hisse senedi alınması gerekirken gerçek para ile Ripple satmaya çalışıyorlar. dijital paraların sorunu, yatırım aracı olup paramı kazandıracaklar? yoksa günlük hayatta kullanacagımız güvenilir bir para birimi olacakları. böyle saadet zinciri gibi hep yeni birilerinin almasıyla devam edebildikleri için çoğu yok olacak.
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    mehmet_clk 18 dk. hidrojennn
    Adamlar alenen sistem kurmak yerine pazardan para çekiyorlar, sistem kurmak gibi dertleri yok zaten sistemleride incelendiğinde olmadığı görüldü ama geç görülmesi yüzünden çok insanın parası xrp'da yatıyor. bu sayıyı artırmak için yeni hamle bulup umut vaadediyorlar kime bilmiyorum ama haberde öyle yazıyor. hiç bir sisteme bağlı olmadan elimde kripto para tutabileceğim bir yapısı yok zaten hiç birisinin böyle bir becerisi yok. alış-satış-takas ve herşeyde bildiğimiz paradan daha bağımlı bir yapı bu kripto paralar. buyuk bankalar zaten kripto alternatifini bulsa geçerlerdi.
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