Ripple borsaya açılmaya hazırlanıyor

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Kripto para piyasasına çıktığı günden bu yana hızlı ve güvenli aktarım teknolojileri ile dikkat çeken ve pek çok finans kuruluşu ile altyapı konusunda iş birlikleri yapan Ripple firması borsaya açılmaya hazırlanıyor.

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Davos 2020 etkinliğinde konuşan Ripple patronu Brad Garlinghouse, firmasının lider olmasına çalıştıklarını ve borsaya açılma planının yol haritası içerisinde olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki 12 ay içerisinde bir borsa hamlesi öngörülüyor.

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Ripple kripto para birimi bu yıl oldukça kötü bir dönem geçirdi. Firma belirli aralıklarla piaysaya Ripple sürerek kendisini fonluyordu ancak fiyatın giderek dibe vurması nedeniyle miktarda azaltıma gidildi.

Ripple'ın sonraki dönem yatırımları için nakde ihtiyacı olduğu ve bu nedenle borsa hamlesinden önemli bir gelir elde etmeyi planladığı düşünülüyor. Mevcut XRP yatırımcıları ise borsa hamlesinin iyi bir çıkış dönemi yaratacağı konusunda ümitli.

https://bitcoinist.com/ripple-ipo-render-xrp-an-obsolete-investment/

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