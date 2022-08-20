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Ripple, Brezilya’da Travelex Bank ile birlikte isteğe bağlı kripto likidite (ODL) hizmeti başlattığını duyurdu. İş birliği hakkında açıklama yapan Travelex, Latin Amerika’da ODL’yi kullanan ilk banka olduğunu, bankanın aynı zamanda Brezilya Merkez Bankası tarafından döviz cinsinden faaliyet gösteren ilk kayıtlı ve onaylı banka olduğunu söyledi.

Ripple, kripto likidite hizmeti için Travelex ile birlikte çalışacak. Hizmetler ilk olarak Brezilya ve Meksika arasında para aktarım işlemleri için kullanılacak.

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Ripple geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile isteğe bağlı kripto likidite (ODL) hizmeti vereceğini duyurmuştu. Ripple ülkeler arasındaki para transferini hızlandırmayı hedeflediği bu projede Travelex Bank ile beraber çalışacak ve aktarımlar XRP ile gerçekleşecek.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Brezilya, kriptoya ve fintech inovasyonunu teşvik eden ülke çapındaki girişimlere açık olması nedeniyle Ripple için kilit bir pazar. İlk günden itibaren, gerçek fayda sağlayan çözümler oluşturmaya odaklandık ve Brezilya genelinde müşterilerin yararına daha verimli bir şekilde paranın taşınmasına yardımcı olmak için Travelex Bank gibi yenilikçi bir ortakla işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz”



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Ripple, Brezilya’da Travelex Bank ile iş birliği yaptı