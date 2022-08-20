Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ripple, Brezilya’da Travelex Bank ile iş birliği yaptı

    Ripple, Brezilya'da Travelex Bank ile ODL hizmeti için iş birliği yapacağını duyurdu. Ripple CEO'su kripto para sektörü için Brezilya'nın önemi hakkında açıklamalarda bulundu.
    Oy Ver

    Ripple, Brezilya’da Travelex Bank ile iş birliği yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Ripple, Brezilya’da Travelex Bank ile birlikte isteğe bağlı kripto likidite (ODL) hizmeti başlattığını duyurdu. İş birliği hakkında açıklama yapan Travelex, Latin Amerika’da ODL’yi kullanan ilk banka olduğunu, bankanın aynı zamanda Brezilya Merkez Bankası tarafından döviz cinsinden faaliyet gösteren ilk kayıtlı ve onaylı banka olduğunu söyledi.

    Ripple, kripto likidite hizmeti için Travelex ile birlikte çalışacak. Hizmetler ilk olarak Brezilya ve Meksika arasında para aktarım işlemleri için kullanılacak.

    Ripple geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile isteğe bağlı kripto likidite (ODL) hizmeti vereceğini duyurmuştu. Ripple ülkeler arasındaki para transferini hızlandırmayı hedeflediği bu projede Travelex Bank ile beraber çalışacak ve aktarımlar XRP ile gerçekleşecek.

    Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Brezilya, kriptoya ve fintech inovasyonunu teşvik eden ülke çapındaki girişimlere açık olması nedeniyle Ripple için kilit bir pazar. İlk günden itibaren, gerçek fayda sağlayan çözümler oluşturmaya odaklandık ve Brezilya genelinde müşterilerin yararına daha verimli bir şekilde paranın taşınmasına yardımcı olmak için Travelex Bank gibi yenilikçi bir ortakla işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz”
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız